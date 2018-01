Premierul Mihai Tudose: "Dacă doresc, membrii Casei Regale pot închiria Palatul Elisabeta"

Premierul Mihai Tudose a precizat, recent, că Guvernul va da un aviz negativ proiectului de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale și a subliniat că Palatul Elisabeta a fost dat în folosință regelui Mihai în calitate de fost șef al statului, nu și urmașilor acestuia.„Tot respectul pentru regele Mihai, pentru ce a reprezentat în istorie, pentru ce a fost până la moarte. El a fost șef de stat. De aici până la a da drepturi urmașilor unui șef de stat... Iertați-mă, dar mai avem foști șefi de stat care au urmași în viață. Noi nu suntem monarhie. România, constituțional, este o republică. Noi am recunoscut anumite merite fostului șef de stat, regele Mihai. Să mă apuc acum să recunosc că există nu știu ce coroană pe aici... Iertați-mă, dar nu prea îmi vine, că nu am nici temei legal. Casa Regală este o fundație. Domniile lor doresc ca această fundație să capete statutul de fundație de interes național. Cu asta sunt de acord. Și Camera de Comerț și Industrie a României este o fundație, tot un ONG de interes național”, a precizat primul ministru, la România TV.El a menționat că membrii Casei Regale pot să închirieze Palatul Elisabeta dacă doresc acest lucru și că a discutat cu reprezentanții RAAPPS, pentru a face o ofertă în acest sens.„De ce să rămână Palatul Elisabeta în posesia Casei Regale? Pot să îl închirieze dacă doresc. Eu am vorbit la Regia Autonomă a Protocolului de Stat, prin intermediul căreia statul deține imobilul, să le facă o ofertă de chirie, dacă doresc. Că dacă tot le trebuie, eu înțeleg că au de unde să plătească, că li s-au retrocedat o mulțime de lucruri. De ce să nu dăm palatul Camerei de Comerț și Industrii sau la alți copii ai unor foști șefi de stat? Palatul Elisabeta l-a primit în folosință Regele Mihai în calitate de fost șef de stat. Punct. Și încă niște zeci de milioane pentru partea de funcționare a palatului și pentru servicii de suport... Iertați-mă... Exagerăm”, a mai adăugat premierul Tudose.