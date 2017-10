Premierul Emil Boc l-a invitat pe omologul său chinez, Wen Jiabao, în România

Miercuri, 17 August 2011.

Premierul român Emil Boc a declarat, într-un interviu acordat postului Radio China Internațional, că l-a invitat pe omologul său chinez, Wen Jiabao, într-o vizită în România, informează Agerpres. Emil Boc a avut luni, la Beijing, o întrevedere cu Wen Jiabao, în cadrul unei vizite de lucru efectuate de premierul român în perioada 10-16 august. "Am profitat de această ocazie și i-am adresat premierului chinez o invitație de a vizita România, să sperăm că agenda internă și internațională îi va permite să realizeze această vizită", a declarat Boc într-un interviu publicat, marți, pe site-ul postului Radio China Internațional. De asemenea, șeful Guvernului de la București a precizat că, în cadrul întrevederii de luni, partea română a propus părții chineze să analizeze împreună posibilitatea deschiderii unei reprezentante a Băncii Comerciale Chineze în România, pentru sprijinirea derulării investiților chineze în țara noastră. "Am propus chiar să analizăm și posibilitatea deschiderii unei reprezentante a Băncii Comerciale Chineze în România, pentru derularea investițiilor și pentru a pune un accent în vederea sprijinirii acestor investiții în România. Deci este loc ca aceste relații economice să se consolideze și prezența chineză să fie mai bine articulată în România", a mai spus Boc în interviul acordat postului public de radio al Chinei. După întrevederea sa cu premierul chinez Wen Jiabao, prim-ministrul român Emil Boc a declarat, luni, că la nivel oficial se fac negocieri în vederea deschiderii la București a unei filiale a China Development Bank. "Confirm faptul că am discutat acest subiect și la nivelul primului ministru (premierul Chinei Wen Jiabao - n.r.); urmează ca acest subiect să fie discutat la nivel tehnic, după ce la nivel politic a fost acceptată o asemenea discuție, urmează ca ea să se concretizeze în urma discuțiilor tehnice. Deci, inclusiv pe palier politic acest subiect a fost discutat urmând să fie implementat", a afirmat Emil Boc. Premierul a menționat că a invitat partea chineză să deschidă sucursale bancare în România, pentru a stimula investițiile și exporturile. "Am invitat partea chineză să deschidă în România sucursale ale Băncii Naționale a Chinei, care prin activitățile lor să poată stimula atât investițiile productive, cât și exporturile', a spus premierul. În cadrul vizitei de lucru a premierului român în China, partea română a propus părții chineze cinci proiecte majore de investiții în România, iar China și-a mandatat miniștrii de resort să lucreze la implementarea acestora, a susținut Emil Boc. Cele cinci proiecte, cu valori de cel puțin un miliard de euro fiecare, se referă la construcția Reactoarelor 3 și 4 ale Centralei de la Cernavodă, centrala de la Tarnița-Lăpuștești, Canalul Dunăre-București, Canalul Siret-Bărăgan, centura de ocolire a municipiului București, care ar urma să fie realizate în parteneriat public-privat. "Partea chineză a mandatat în mod expres miniștrii de resort prezenți la această întâlnire să lucreze imediat la detaliile tehnice de implementare a acestor proiecte, inclusiv din punct de vedere financiar, evident cu respectarea regulilor și normelor specifice celor două țări", a spus Boc. De asemenea, în luna octombrie, se va reuni o comisie mixtă care lucrează la stabilirea contactelor și implementarea proiectelor comune în domeniul afacerilor. "După reuniunea de la București, urmează ca în octombrie să fie la Beijing reuniunea acestei comisii mixte și pentru proiecte mai mici, altele decât cele cinci", a precizat premierul român.