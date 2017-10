Premierul desemnat Lucian Croitoru şi partidele de opoziţie nu au ajuns, ieri, la un consens pentru formarea noului Guvern

Au mai rămas cinci zile

Premierul desemnat Lucian Croitoru și partidele de opoziție nu au ajuns, ieri, la un consens pentru formarea noului Guvern

Premierul desemnat Lucian Croitoru a participat, ieri, la ora 14.00, la întâlnirea cu partidele parlamentare de opoziție, anume PNL, PSD, UDMR și minoritățile în scopul de a negocia formula unui nou Guvern. Evenimen-tul a avut loc în contextul în care, cu doar o zi înainte, reprezentanții noii majorități au explicat că își mențin susținerea pentru primarul Sibiului, Klaus Iohannis. Din partea PSD+PC au participat Mircea Geoană, Daniela Popa și Viorel Hrebenciuc. De la PNL au fost prezenți Radu Stroe și Ludovic Orban, Crin Antonescu transmițând că are alt program. De la UDMR au venit Marko Bela, Attila Verestoy, Marton Arpad, Laszlo Borbely și Rozalia Biro. Din partea minorităților, altele decât cea maghiară, a fost prezent liderul de grup Varujan Pampuccian. Interesante au fost, însă, declarațiile pe care Lucian Croitoru le-a făcut înainte de întâlnirea cu partidele politice, anume că în urma unei consultări asupra situației economice și financiare actuale cu specialiști economici „de prestigiu” a propus unora dintre aceștia să ia în calcul participarea lor la formarea noului Guvern. Mai exact, primul ministru a declarat că a discutat cu aceștia despre ceea ce el a numit „eventualitatea” ca unii dintre ei să ocupe un post în Executivul pe care Croitoru vrea să-l formeze. Printre numele „analiștilor și finanțiștilor de prestigiu” pe care Lucian Croitoru le-a menționat și care au participat la consultări se numără Laurian Lungu, Aurel Dochia, economistul șef al BNR Valentin Lazăr, Lucian Albu și Gheorghe Oprescu. Mai mult decât atât, premierul a precizat și că, dintre numele citate, există și persoane care nu au declinat invitația sa de a face parte din Guvern, dar a refuzat politicos să spună concret despre cine este vorba. PNL, PSD, UDMR și minoritățile îi cer lui Croitoru să-și depună mandatul Ulterior întâlnirii de ieri de la Palatul Parlamentului cu premierul desemnat Lucian Croitoru, liderul PSD Mircea Geoană a declarat că PNL, PSD, UDMR și minoritățile i-au transmis acestuia că nu a găsit majoritatea pe care o caută în Parlament și că ar trebui să-și depună mandatul, solicitare pe care i-o vor face și președintelui Traian Băsescu. De asemenea, Geoană a spus că i-a recomandat lui Croitoru „să nu continue să intre într-o șaradă politică”. În plus, liderul PSD a spus că îi vor cere șefului statului și să retragă propunerea lui Croitoru și să demareze noi negocieri pentru desemnarea premierului. „I-am comunicat unanim și răspicat că nu a găsit majoritatea pe care o căuta pentru a putea să aibă sprijin în Parlament”, a declarat Geoană, la finalul negocierilor care, de altfel, nici nu au durat prea mult. În spiritul declarațiilor lui Geoană au fost și comentariile prim-vicepreședintelui PNL, Ludovic Orban care a declarat după întâlnirea de ieri că reprezentanții celor patru grupuri parlamentare prezenți la discuții au comunicat premierului desemnat că îl susțin tot pe Iohannis la funcția de prim ministru. O soluție, nu un pion În aceeași ordine de idei, dar mult mai puțin conflictual și mai calm, premierul desemnat, Lucian Croitoru, a explicat ulterior întâlnirii că a încercat să-i convingă pe liderii PSD, PNL, UDMR și ai minorităților asupra candidaturii sale pentru postul de premier și că rămâne deschis în continuare la discuții cu aceste formațiuni. De asemenea, el a precizat și că „se întoarce” la PD-L, cu care va avea o nouă întâlnire. Cât despre comentariile făcute asupra rolului său în contextul actualei crize politice și economice care se accentuează pe zi ce trece, Lucian Croitoru a afirmat ferm: „Le-am spus că nu sunt un pion al nimănui, sunt mai degrabă o soluție, așa mă văd”, a precizat el, adăugând că nu ia în calcul depunerea mandatului, ci iden-tificarea soluțiilor. „Este un proces interactiv, iar pentru a avea loc interacțiunile e nevoie întot-deauna de două părți, rămân deschis la aceste discuții”, a con-tinuat el. „Cu cât se prelungește for-marea guvernului, cu atât lucrurile se complică”, a avertizat Lucian Croi-toru, care s-a îndreptat înspre sediul PD-L după negocierile cu opoziția. Reamintim că șeful statului l-a desemnat pe Lucian Croitoru să formeze noul Guvern. PD-L este singurul partid parlamentar care și-a anunțat sprijinul pentru premierul desemnat. Lucian Croitoru are ca termen constituțional data de 26 octombrie pentru a anunța formarea unui Cabinet și prezentarea în Parlament pentru validarea echipei și a programului său de guvernare. Conducerea Parlamentului a decis organizarea, în cursul zilei de azi, a unei ședințe comune de plen care va avea pe ordinea de zi o declarație politică privind susținerea de către PSD, PNL, UDMR și grupul minorităților a lui Klaus Iohannis pentru funcția de premier, dar și scrisoarea privind referendumul pentru parlamentul unicameral. Anunțul a fost făcut ieri de deputatul liberal Mihai Voicu, secretar al Camerei Deputaților.