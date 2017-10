Premierul desemnat Liviu Negoiţă a trimis ieri Parlamentului lista miniştrilor din noul Guvern

Premierul desemnat Liviu Negoiță a trimis ieri Parlamentului lista miniștrilor din noul Guvern

Premierul desemnat Liviu Negoiță și-a prezentat, ieri după-amiază, lista de miniștri, pe care a înaintat-o Parlamentului pentru a fi votată în vederea formării unui nou Guvern. Din el fac parte aproape toate numele propuse și de fostul premier desemnat, Lucian Croitoru, dar, presupune și trei propuneri noi, anume Anton Irimie, pentru conducerea Ministerului Sănătății, Gabriel Oprea, pentru șefia MAI și Valeriu Tabără, în calitate de ministru al Agriculturii. Înainte de a da citire listei pe care o propune Legislativului, premierul desemnat a explicat că, în opinia sa, ar fi fost indicat ca forțele politice din Parlament „să dea dovadă de înțelepciune” și să voteze un cabinet condus chiar de el, de Liviu Negoiță, și asta pentru că România se află în acest moment „într-o criză complicată”. Mai mult, Liviu Negoiță a menționat și că Parlamentul ar fi putut controla noul Guvern „cum ar fi dorit”. Astfel, potrivit propriilor decla-rații, componența Guvernului Negoiță este următoarea: la MAI - Gabriel Oprea, deputat fost social-democrat care face acum parte din grupul parlamentarilor independenți și care, de asemenea, a fost cel dintâi ministru de la conducerea MAI după semnarea coaliției de guvernare PSD-PD-L, la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului - Vasile Blaga, iar la șefia Minis-terului Finanțelor, Gheorghe Pogea. Adriean Videanu este, și în Cabinetul Negoiță, propus pentru conducerea Ministerului Economiei și Comerțului, iar Radu Berceanu pentru cea a Ministerului Transporturilor. Daniel Funeriu ar putea fi ministrul Educației, Cercetării și Sportului, iar Mihai Șeitan, ministrul Muncii. La șefia Ministerului de Externe, Liviu Negoiță l-a propus, ca și Lucian Croitoru, de altfel, pe Bogdan Aurescu, iar la cea a Ministerului Sănătății a venit, așa cum am spus, cu un nume nou, în persoana lui Anton Cristian Ere-mie, care este, se pare, secretar de stat în cadrul aceluiași minister. Valeriu Tabără este propus pentru Ministerul Agriculturii, Mihai Stănișoară pentru șefia Ministerului Apărării, iar Cătălin Predoiu rămâne, iată, preferat pentru conducerea Ministerului Justiției. Sulfina Barbu ar putea prelua portofoliul Ministerului Mediului, iar Theodor Paleologu ar fi menținut la șefia Ministerului Culturii. În legătură cu numele din lista sa, Liviu Negoiță a declarat că sunt profesioniști în care el crede. Cât despre programul pe care și l-a însușit, anume cel al fostului premier desemnat, Negoiță a precizat că a procedat în acest mod pentru că este un „program bun”. Mai multă responsabilitate din partea parlamentarilor În ceea ce privește șansele pe care acest Cabinet le are pentru a trece de votul din Parlament, Liviu Negoiță și-a exprimat convingerea că Guvernul poate întruni numărul de voturi necesare dacă se ia în calcul faptul că FMI condiționează acordarea celei de-a treia tranșe de împrumut de învestirea unui Executiv cu puteri depline. Iar din acest punct de vedere premierul desemnat a menționat că așteaptă ca, la această a doua solicitare de învestire de către Parlament a Guvernului, parlamentarii să fie „mult mai responsabili”. „Avem o declarație a FMI - ca să primim finanțarea, avem nevoie de un Guvern cu puteri depline, în momentul acela ne vom întoarce să discutăm. Atunci când oamenii așteaptă să primim această finanțare, parlamentarii ar trebui să gândească în sensul acesta pentru că nu cred că își pot permite un act de iresponsabilitate”, a comentat premierul desemnat, vineri, de președintele Traian Băsescu, pentru a forma un nou Guvern. Din declarațiile de ieri ale lui Liviu Negoiță nu au lipsit câteva trimiteri la social-democrați, respectiv la liderul PSD, Mircea Geoană. Mai exact, întrebat despre invitația pe care Geoană i-a adresat-o, ieri dimineață, în vederea unor discuții, Negoiță a explicat: „Cu tot respectul pentru Mircea Geoană, dar cred că am înțeles un pic diferit lucrurile. Nu Liviu Negoiță are nevoie de nu știu ce sfaturi, România are nevoie de un Guvern. Eu i-am invitat să vină să discutăm, nu au dorit, iar dacă domnul Geoană dorește să dea un sfat cuiva, să-l dea parlamentarilor PSD, să voteze acest Guvern”, a subliniat Negoiță. Rămâne de văzut când anume va lua Parlamentul în discuție lista miniștrilor propuși de Negoiță, și asta pentru că președintele Camerei Deputaților, Roberta Anastase, a declarat, ieri, că a demarat procedura pentru convocarea ședinței Birourilor Permanente reunite în cursul zilei de azi, dar că președintele Senatului, Mircea Geoană, alături de care trebuie să convoace această ședință, „este în concediu, în campanie”. Conform celor mai recente informații, cel care a fost desemnat de președintele Senatului să asigure conducerea Camerei superioare a Parlamentului în perioada 9-11 noiembrie este vicepreședintele acestei Camere, anume liberalul Theodor Stolojan.