Premierul Dacian Cioloș și-a început vizita de lucru în SUA

Premierul Dacian Cioloș și-a început la Detroit, vizita de lucru în Statele Unite ale Americii, primul punct din program fiind participarea la un dineu informal oferit de John Rakolta Jr., consul general onorific al României la Detroit.Luni dimineață, premierul vizitează centrul de cercetare-inovare al Ford Motor Company, unde are prevăzută o întâlnire cu ingineri români care lucrează pentru compania americană.Ulterior, Dacian Cioloș discută cu reprezentanți ai unor companii americane în cadrul unui dineu de lucru, urmat de o întrevedere cu Mark Fields, CEO Ford Motor Company, la sediul central al companiei Ford.Legat de întâlnirile de la compania Ford, premierul preciza, înaintea vizitei, că aceasta este destinată încurajării companiei de a continua investițiile în România."O să am și o vizită la Detroit, la compania Ford, pentru a-i încuraja să continue investițiile în România. Noi, în ultimele luni, am deblocat anumite probleme care împiedicau decizia Ford de a continua investiția la Craiova. Această decizie a fost luată, însă cred că și în jurul acestui proiect de investiții de la Craiova se mai pot dezvolta și alte investiții cu furnizori, atât furnizori pentru Ford, veniți din Statele Unite, cât și parteneriate cu companii românești", susținea Cioloș, citat de Agerpres.