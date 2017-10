Premierul Cioloş, interpelat de senatorul Gigi Chiru, pe tema Cazinoului

1

RUINA UNESCO

Nerusinarea politicianista nu are margini . Agest Gigel , infractor condamnat , are tupeul sa ceara altora reabilitarea cazinoului .N-are nici macar bunul simt sa-si recunoasca partea sa de vina , nefacand niimic concrect pentru aceasta ruina numita cazinou .Ar trebui ca pe fatada cladirii sa se puna un panou cu numele tuturor sefilor de partid constanteni s primarilor in frunte cu marele istoric si om de cultura Hasotti si marele om de afaceri Mazare ., si i toti sa fie pusi sa plateasca reabilitarea . cata nesimtire . Unii sa asiste si sa contribuie la distrugere si altii, straini , sa plateasca .