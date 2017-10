Premierul Cioloş a contestat legea pensiilor speciale la CCR

Premierul Cioloș a contestat legea pensiilor speciale la CCR

Guvernul a contestat din nou la Curtea Constituțională legea privind pensiile speciale, a declarat, ieri, premierul Dacian Cioloș.„Am decis să trimitem, din nou, acest proiect de lege la Curtea Consti-tuțională, chiar azi am semnat. Din lege nu reiese clar cum ar urma să fie finanțate aceste pensii sau indemnizații speciale. Ele, așa cum e prevăzută legea acum, ar continua să impacteze bugetul de stat pentru că și bugetele locale, în mare parte, sunt alimentate tot din bugetul de stat. Și, pe de altă parte, nu se respectă principiul contributivității, legea aceasta ar urma să se aplice retroactiv, deci am cerut din nou CCR să clarifice dacă aceste elemente, care în continuare sunt menținute în lege, sunt constituționale”, a spus Dacian Cioloș.Totodată, premierul a precizat că impactul bugetar al aplicării legii în forma actuală adoptată de Parlament este în jur de 400 de milioane de lei pe an. În plus, în opinia prim-minis-trului, ideea de pensii speciale riscă să afecteze însăși consolidarea sistemului de pensii.