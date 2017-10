Premiere… (a)politice în familia Dumitrache

Primarul liberal Ionel Chiriță a reușit să îi adune la Hârșova, la Zilele Orașului, nu numai pe colegii săi de partid ci și, surprinzător, câțiva social - democrați. Printre ei și consilierul județean Ion Dumitrache. Iar Dumitrache nu a venit singur la acțiunea organizată de tabăra liberală din provincie. El a venit însoțit de fiica sa cea mare, Cristina Ileana, care a devenit cunoscută în urma propunerii ei, de către organizația județeană a PSD, pe listele pentru euro-parlamentare. La cei 25 de ani neîmpliniți, Cristina este în PSD de șase ani, dar recunoaște că a ținut legătura cu partidul foarte puțin în tot acest timp, datorită studiilor efectuate în străinătate. Este convinsă că CV-ul a recomandat-o pentru desemnarea în cursa euro-parlamentarelor, iar tatăl, susține ea, nu a avut nici un amestec în luarea deciziei de a se lansa în politică. Tânăra Dumitrache nu are până acum nicio funcție în organizația de tineret a PSD Constanța, dar nici nu i-ar displăcea să se regăsească în conducerea tineretului social - democrat constănțean. PSD pe linie Pentru a ne convinge că tata este străin de deciziile ei politice, Cristina ne-a declarat că este pentru prima dată când este în aceeași tabără cu unul dintre părinți, ea luând de obicei decizii total diferite de cele ale părinților. Tot la capitolul premiere s-a încadrat și prezența consilierului județean Ion Dumitrache la o acțiune organizată de Primăria Hârșova. Dumitrache susține că prezența lui s-a datorat în primul rând faptului că, pe linie de partid, este responsabil de zona Hârșova, în al doilea rând pentru că este consilier județean și, nu în ultimul rând, a contat foarte mult faptul că edilul liberal Ionel Chiriță l-a invitat personal pe social - democrat. După ce a ascultat proiectele pe care administrația locală le are pentru comunitatea din Hârșova, Dumitrache a concluzionat: „sunt proiecte social - democrate. E de bine că ne copiază politica”. Deși nu se gândește să îi facă o invitație lui Chiriță de a abandona doctrina liberală pentru cea social - democrată, Dumitrache zice că îi va oferi sprijin edilului liberal pentru derularea proiectelor.Primarul liberal Ionel Chiriță a reușit să îi adune la Hârșova, la Zilele Orașului, nu numai pe colegii săi de partid ci și, surprinzător, câțiva social - democrați. Printre ei și consilierul județean Ion Dumitrache. Iar Dumitrache nu a venit singur la acțiunea organizată de tabăra liberală din provincie. El a venit însoțit de fiica sa cea mare, Cristina Ileana, care a devenit cunoscută în urma propunerii ei, de către organizația județeană a PSD, pe listele pentru euro-parlamentare. La cei 25 de ani neîmpliniți, Cristina este în PSD de șase ani, dar recunoaște că a ținut legătura cu partidul foarte puțin în tot acest timp, datorită studiilor efectuate în străinătate. Este convinsă că CV-ul a recomandat-o pentru desemnarea în cursa euro-parlamentarelor, iar tatăl, susține ea, nu a avut nici un amestec în luarea deciziei de a se lansa în politică. Tânăra Dumitrache nu are până acum nicio funcție în organizația de tineret a PSD Constanța, dar nici nu i-ar displăcea să se regăsească în conducerea tineretului social - democrat constănțean. PSD pe linie Pentru a ne convinge că tata este străin de deciziile ei politice, Cristina ne-a declarat că este pentru prima dată când este în aceeași tabără cu unul dintre părinți, ea luând de obicei decizii total diferite de cele ale părinților. Tot la capitolul premiere s-a încadrat și prezența consilierului județean Ion Dumitrache la o acțiune organizată de Primăria Hârșova. Dumitrache susține că prezența lui s-a datorat în primul rând faptului că, pe linie de partid, este responsabil de zona Hârșova, în al doilea rând pentru că este consilier județean și, nu în ultimul rând, a contat foarte mult faptul că edilul liberal Ionel Chiriță l-a invitat personal pe social - democrat. După ce a ascultat proiectele pe care administrația locală le are pentru comunitatea din Hârșova, Dumitrache a concluzionat: „sunt proiecte social - democrate. E de bine că ne copiază politica”. Deși nu se gândește să îi facă o invitație lui Chiriță de a abandona doctrina liberală pentru cea social - democrată, Dumitrache zice că îi va oferi sprijin edilului liberal pentru derularea proiectelor.