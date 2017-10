Preluarea Portului Constanţa naşte controverse între politicieni

Preluarea Portului Constanța naște controverse între politicieni

Eventuala decizie de preluare în totalitate a acțiunilor Portului Constanța de administrația locală naște controverse între oamenii politici.Deși parteneri în USL, ministrul Transporturilor liberalul Relu Fenechiu așteaptă scuze de la Radu Mazăre pe tema trecerii Portului Constanța la Consiliul Local, în contextul în care au avut o întâlnire în care i-a spus primarului Constanței că portul ar trebui să rămână în coordonarea Transporturilor. După respectiva întâlnire, Mazăre a spus că Fenechiu este moldovean și nu știe cum stă treaba cu porturile deoarece în Moldova nu există așa ceva.„Sincer, mă uit în ochii lui Radu Mazăre și aș aștepta să își ceară scuze, dacă el mă respectă așa cum îl respect și eu, ca un om politic. Pentru că da, Radu Mazăre a venit să avem o discuție bărbătească și oficială despre Portul Constanța. I-am spus că părerea mea este că Portul Con-stanța, fiind de importanță strategică, trebuie să rămână în coordonarea Ministerului Transporturilor, și asta este părerea mea. Decizia este importantă, după părerea mea poate să fie doar la Parlamentul României, printr-o lege”, a spus Fenechiu.Vizavi de acest subiect, premierul Victor Ponta a declarat că este posibil ca Portul Constanța să treacă de sub administrarea Ministerului Transpor-turilor sub cea a Primăriei Constanța, așa cum de principiu se întâmplă și cu porturi mari din Europa, precum Rotterdam, dar când și cum se va face transferul rămâne de discutat.La rândul lui, președintele Traian Băsescu a afirmat că ar fi riscant pentru angajamentele României cu NATO sau Exxon ca premierul să accepte ca municipalitatea constănțeană să devină acționar majoritar la Portul Constanța.Șeful statului a mai precizat că ar fi cea mai mare greșeală preluarea de către Primăria Constanța a portului din localitate, pentru că de el sunt legate proiecte importante, menționând că îi este greu să îl vadă pe Radu Mazăre discutând cu generalii NATO sau cu reprezentanții compa-niei Exxon prin Bamboo sau îmbrăcat în tot felul de armuri.„Mi-e greu să văd că unul care stă mai mult cu domnișoare dezbrăcate prin Mamaia, se îmbracă în tot felul de armuri, când o face pe papuașul, când pe apașul, mi-e greu să-l văd discutând cu generalii de la NATO chestiuni serioase, mi-e greu să-l văd discutând cu Exxon. Dacă le spune să îl caute la Bamboo?”, a completat Băsescu.Președintele a adăugat că lucrurile în acest caz sunt „atât de riscante”, încât ar fi mai bine dacă premierul Victor Ponta nu ar discuta acest subiect.În tot acest război al declarațiilor, primarul Constanței, Radu Mazăre, a spus că nu are de ce să-și ceară scuze față de Fenechiu.„Mie îmi plac moldovenii, dar nu am de ce să-mi cer scuze față de Fene-chiu. Îmi mențin declarațiile anterioare. Cât despre preluarea Portului Constanța de către administrație știu că sunt unii care nu-și doresc acest lucru. Nu eu am controlat Portul Constanța de 20 de ani, alții o fac. Marți o să vină primarul din Rotterdam și o să vă lămurească cum stă treaba cu portul trecut la administrație așa cum este la ei”, a declarat Radu Mazăre.