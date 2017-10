Prefectura Constanţa se pregăteşte de certificarea ISO

Prefectura Constanța se pregătește de certificarea ISO

Inversarea atribuțiilor celor doi subprefecți, Adrian Nicolaescu și Claudiu Palaz, este parte a programului de reformare a administrației publice locale și nimic mai mult. Potrivit prefectului Dănuț Culețu, la nivelul Prefecturii Constanța a demarat, încă de la începutul acestui an, „un program ambițios” a cărui finalitate este certificarea ISO a instituției, program care presupune schimbarea percepției cetățenilor referitor la administrația publică locală și rolul funcționarilor publici. În acest context, în perioada 10 - 20 martie, la Constanța se deru-lează și seminarul „Managementul Calității în Serviciile Publice”. Seminarul este organizat de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Unitatea Centrală pentru Reformă în Administrația Publică și SIGMA - OECD în parteneriat cu Prefectura Constanța. Scopul seminarului constă în prezentarea evoluției implementării managementului calității în administrația publică din România. Din partea Instituției Prefectului, la seminar participă cinci persoane. Evenimentul a fost evaluat de către prefectul Dănuț Culețu drept „un element foarte important al reformei în administrația publică”. „În prezent, percepția cetățenilor asupra administrației publice este aceea a unor servicii de calitate îndoielnică sau, de multe ori, care iau prea mult timp. Există nevoia structurării pe un management de calitate a tuturor activităților din cadrul prefecturii și nu numai”, a declarat Culețu ieri, în cadrul unei conferințe de presă susținute cu ocazia derulării a seminarului „Managementul Calității în Serviciile Publice”. Culețu a mai adăugat că această percepție a cetățenilor trebuie schimbată, iar administrațiile locale să fie recomandate de rigoare, transparență și profe-sionalism. „Este un program ambițios, pe care la nivelul prefecturii Constanța l-am început de la debutul acestui an, cu viziunea, cu strategia, cu obiectivele strategice. Am făcut o analiză SWOT în cadrul prefecturii și am stabilit obiective clare, pe fiecare departament. Vrem să continuăm programul și am făcut solicitarea către Ministerul Administrației Publice și Reformei Administrative de a merge mai departe cu obținerea standardului de calitate la nivel internațional pentru instituția prefectului, ceea ce înseamnă standardul de calitate al serviciilor publice. Este un proces ambițios, dar este absolut necesar într-o țară care are nevoie de reformarea administrației publice”, a menționat prefectul. Schimbare = eficientizare Cât privește recenta rocadă din Prefectura Constanța, respectiv inversarea atribuțiilor, printr-o dispoziție semnată de însuși prefectul, între cei doi subprefecți -Adrian Nicolaescu și Claudiu Palaz, Culețu susține că este o modalitate de eficientizare a activității. „Experiența mea de manager m-a învățat că atunci când vrei să schimbi ceva există și o anumită rezistență la schimbare, dar și că dacă oamenii se schimbă din anumite funcții pot crea un alt impuls în procesul derulării programului, ca atare. Nu este nimic altceva decât dorința de a eficientiza și de a face ca acest proiect foarte important pentru instituția prefectului să fie pus în practică”, a motivat Culețu recentele schimbări din prefectură.