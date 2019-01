Prefectura Constanța, în formație completă. Șenol Ali, învestit ca subprefect al județului

Reprezentanții autorităților publice locale și șefii deconcentratelor din județul Constanța au fost prezenți, ieri, în sala Remus Opreanu a Palatului Administrativ, pentru a participa la învestirea în funcția de subprefect a lui Șenol Ali.Evenimentul a avut loc în prezența secretarului de stat din MAI, coordonator pentru relațiile cu instituțiile prefectului, Adrian Petcu.Reamintim că, în ședința de guvern din data de 20 decembrie 2018, a fost aprobată Hotărârea nr. 1005, privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Constanta de către Ali Șenol, care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1102 din 27.12.2018. Secretarul de stat a dat citire Hotărârii de Guvern, după care Șenol Ali a depus jurământul și a mulțumit pentru încrederea acordată.Noul subprefect a subliniat în cuvântul său că își va valorifica pregătirea și experiența profesională în realizarea atribuțiilor de subprefect, dar că, în același timp, speră să poată beneficia în demersurile sale instituționale de sprijinul celor cu care va lucra.Prezent la eveniment, prefectul județului Constanța, Dumitru Jeacă, și-a exprimat încrederea că noul subprefect va contribui cu eficiență la activitatea instituțională, l-a felicitat și l-a asigurat de toată deschiderea pentru o bună colaborare.La rândul lui, și președintele Consiliului Județean Constanța, Marius Horia Țuțuianu, a încheiat întâlnirea cu aceleași gânduri de eficientă colaborare cu noul subprefect.„Echipa de la nivelul județului s-a întregit și devine mai puternică. Am participat alături de Adrian Petcu, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, de Dumitru Jeacă, prefectul județului Constanța, dar și de Ionuț Done, subprefectul județului Constanța, la ceremonia de învestire a lui Șenol Ali în funcția de subprefect al județului Constanța. Consider că experiența dumnealui din mediul privat se va face remarcată și împreună putem crește nivelul de trai al cetățenilor din județul nostru. Îi doresc mult succes și îl asigur de toată susținerea mea”, a transmis șeful CJC, Marius Horia Țuțuianu.Reamintim că Șenol Ali a fost numit subprefect la propunerea Uniunii Democrate Turce din România (UDTR). El are 51 de ani, a absolvit Institutul Politehnic București și a fost funcționar public în cadrul Primăriei Castelu. Totodată, Șenol Ali a lucrat și în mediul privat, el fiind director comercial la două companii importante, respectiv Coca Cola și OMV.