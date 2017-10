Prefectul s-a întâlnit cu preşedintele ENEL România

Prefectul s-a întâlnit cu președintele ENEL România

Prefectul Claudiu Palaz a primit, vineri, o delegație oficială a ENEL România, condusă de Luca D’ Agnese, noul președinte al societății, sosit în Constanța pentru prezentarea strategiei de modernizare a ENEL în zona Dobrogea. În cadrul întrevederii, prefectul a comunicat conducerii ENEL problemele cu care se confruntă atât cetățenii județului Constanța, cât și autoritățile locale. „Este vorba, în primul rând de faptul că lucrările de reparații și investițiile pe care le face societatea în județul nostru, foarte oportune de altfel, afectează uneori cetățenii, pentru care o întrerupere de curent electric mai prelungită determină cel puțin o stare de disconfort. Am subliniat că ar trebui să existe o comunicare mai eficientă cu primăriile și cu cetățenii, căci primim tot felul de sesizări prin care aceștia se plâng de faptul că nu întotdeauna găsesc un partener de dialog pentru problemele cu care se confruntă”, a spus prefectul Claudiu Palaz. De asemenea, el a susținut solicitarea Primăriei Năvodari de a se urgenta mutarea stâlpilor de electricitate de pe tronsonul Mamaia-Năvodari, astfel ca șoseaua să poată fi lărgită, asigurându-se astfel fluidizarea traficului, îngreunat mai ales în perioada sezonului estival. O altă temă abordată de prefect a făcut referire la problema asigurării curentului electric în stațiunea Mamaia în special pe timpul verii, ținând cont de întreruperile înregistrate astă-vară. „Nu în ultimul rând, am discutat pe marginea colaborării noastre cu ENEL Distribuție Dobrogea în timpul situațiilor de urgență cauzate de inundații sau înzăpeziri, când am soluționat împreună multe dintre problemele localităților izolate, manifestându-mi în continuare tot sprijinul în acest sens”, a mai declarat prefectul județului Constanța.