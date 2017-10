Prefectul Palaz va duce copiii din Moldova la mănăstire şi la club

Prefectul Palaz va duce copiii din Moldova la mănăstire și la club

Ştire online publicată Vineri, 15 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Prefectul Claudiu Palaz a întâmpinat, ieri dimineață, la Prefectura Constanța, grupul de 14 elevi ai Liceului „Dimitrie Cantemir”, din Republica Moldova. La invitația reprezentantului Guvernului în teritoriu, tinerii vor petrece o săptămână pe litoralul românesc, unde vor avea parte de distracție, dar și de acțiuni cultural-educative. Invitația a fost lansată în urma vizitei efectuate de către echipa Prefecturii la Cahul, în luna mai, când Palaz s-a implicat în campania „Trimite o carte peste Prut”, inițiată de Liga Studenților Basarabeni din România. Ajunși la prefectură, elevii, împreună cu cei doi însoțitori, profesori ai Liceului „Dimitrie Cantemir”, au fost întâmpinați de prefect, care le-a oferit tricouri cu brandul de țară lansat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului. Astăzi, grupul merge într-o excursie în care va vizita Monu-mentul, Cetatea și Muzeul de la Adamclisi. Elevii sunt însoțiți de o profesoară de istorie, care le va explica semnificația expona-telor și le va vorbi despre istoria regiunii. În plus, elevii vor merge la Mănăstirea Sfântul Apostol Andrei. Pentru seara de sâmbătă, este planificată o ieșire în club, pentru ca tinerii să poată lua pulsul distracției de pe litoral. Duminică, vor avea program liber, iar luni, vor merge în parcul acvatic din Mamaia. Marți, va fi zi de lucru. Claudiu Palaz îi va lua alături de el pe elevi, pentru a le arăta „cu ce se mănâncă Instituția Prefectului”. Pe toată perioada șederii pe litoral, grupul va fi cazat în tabăra New Paradise din stațiunea Eforie Sud, de acest aspect ocupându-se Elena Frîncu, directorul executiv al Direcției Județene de Sport și Tineret Constanța. Fosta vicecampioană mondială la handbal le-a promis elevilor de la „Cantemir” că, pe parcursul acestei săptămâni, vor avea parte de numeroase competiții sportive. De altfel, în momentul în care au fost întrebați ce ar dori să facă în plus peste programul prezentat de către prefect, unul dintre elevi a menționat că și-ar dori să existe și activități sportive. Menționăm că toți elevii veniți pe litoral sunt actualmente implicați într-un proiect ce are ca obi-ectiv construirea unei săli de sport în orașul Cantemir, din Republica Moldova. „Când am fost la Cahul, le-am spus că primilor 10 care se implică în acest proiect și care ridică mâna le ofer o vacanță de o săptămână în Constanța. Nu au crezut, au rămas puțin surprinși. După cum puteți vedea, până la urmă, din 10 câți erau la început, au venit 14, deci s-au înscris mult mai mulți. Mi s-a părut firesc, dacă s-au înscris și au dorit să participe, să mărim numărul de locuri. Doamna Frîncu ne-a ajutat foarte mult în acest sens și a ieșit acest proiect”, a declarat Claudiu Palaz.