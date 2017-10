Prefectul Palaz şi Ovidiu Cupşa, scrisori deschise pe tema Cazinoului

Prefectul Palaz și Ovidiu Cupșa, scrisori deschise pe tema Cazinoului

Ovidiu Cupșa, managerul campaniei pentru salvarea Cazinoului „100 de zile pentru 100 de ani”, i-a transmis, ieri, prefectului Claudiu Palaz o scrisoare deschisă, prin care îi solicită evaluarea stării exterioare a clădirii și cere dispunerea măsurilor necesare de protecție a edificiului în fața condițiilor meteorologice specifice iernii la malul Mării Negre. „Vă rugăm să solicitați neîntârziat evaluarea stării exterioare a clădirii, geamuri lipsă ori sparte, uși deteriorate, elemente ale învelitorilor deteriorate de intemperii, și de a dispune toate măsurile necesare protecției edificiului în fața manifestărilor meteoro-logice specifice iernii la malul Mării Negre. Totodată, vă adresăm cererea să aveți amabilitatea de a ține la curent opinia publică și Asociația Absolvenților din Universitatea Maritimă Constanța, ca inițiator al campaniei «100 de Zile pentru 100 de Ani», cu proce-durile ce urmează a fi derulate pentru reabilitarea Cazinoului din Constanța, precum și cu eventualele solicitări de administrare și reintroducere în exploatare care trebuie aduse la cunoștința comunității și puse în dezbatere publică în timp util”, menționează consilierul liberal în documentul respectiv. Cu privire la cele specificate, tot ieri, prefectul Claudiu Palaz a replicat: „Apreciez interesul și receptivitatea dvs. față de campania de salvare a Cazinoului din Constanța pe care am inițiat-o în luna mai, în urma declarațiilor primarului Mazăre, prin care se arăta dispus la înstrăinarea acestei bijuterii arhitectonice, simbol al Constanței. După cum ați constatat și dvs., întreaga noastră activitate se desfășoară sub semnul transparenței și informării corecte în legătură cu tot ceea ce reprezintă interesul public, prin urmare vă asigurăm că știm ce avem de făcut în ceea ce privește Cazinoul”. ***Prefectul i-a adresat consilierului rugămintea de a se implica în găsirea și tragerea la răspundere a celor care se fac vinovați de actuala stare a Cazinoului. „Vă rog să vă implicați alături de noi în identificarea și tragerea la răspundere a celor care se fac vinovați de actuala stare a Cazinoului, cunoscut fiind că în contractul de concesiune 133098/04.10.2007 încheiat între Radu Mazăre și Queen Investments Inc. SRL, se specifică în Art. 8, lit. (b) faptul că primarul se obliga «să urmărească lunar prin serviciile de specialitate mersul lucrărilor tocmai pentru a nu se aduce prejudicii de imagine obiectivului Cazino Constanța». De asemenea, vă reamintesc faptul că în Referatul 64195/02.05.2011, aferent HCLM 130/16.05.2011 și semnat de însuși directorul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei Constanța, Constantin Babuș, Queen Investments Inc. SRL are obligația restituirii în deplină proprietate, liber de orice sarcină, a bunului concesionat, în aceeași stare de funcționare, așa cum a fost preluat, conform art. 10 alin. (a) din contract”, precizează Palaz.