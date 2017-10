Prefectul Palaz şi modernizarea administraţiei constănţene

Prefectul Palaz și modernizarea administrației constănțene

Prefectura Constanța a găzduit, în cursul zilei de ieri, evenimentul de documentare din cadrul cursului „Managementul Strategic al Afacerilor Interne”. La întâlnire au participat parlamentari, funcționari publici, șefii structurilor de ordine și siguranță publică din Constanța, membrii societății civile și directorul adjunct al Colegiul Național de Afaceri Interne, George-Marius Țical. Activitatea este organizată de către CNAI, fundație din care Claudiu Palaz face parte ca membru fondator. În cadrul întrevederii de la Prefectură, Palaz a discutat despre activitatea instituției pe care o are în conducere, menționând preocupările actuale pentru modernizarea administrației publice la nivelul județului Constanța. De asemenea, prefectul a prezentat expunerea privind „Managementul Situațiilor de Urgență, coordonare și cooperare instituțională în județul Constanța”. În această secțiune, Palaz a vorbit despre o parte din cazurile cu care s-a confruntat Comitetul județean pentru situații de urgență, punând accent pe incidentele de poluare marină produse de navele străine Paris și You Xiu și pe felul în care aceste probleme au fost gestionate. „Întrucât la nivelul județului nostru ne-am confruntat cu diverse situații de urgență - înzăpeziri, inundații, poluare marină - și având în vedere alte tipuri de risc identificate, materialul prezentat, cuprinzând aspecte concrete din experiența Comitetului județean pentru situații de urgență, cu aplicație pe cazul gestionării poluării produse de navele Paris și You Xiu în luna octombrie 2009, am construit un material util pentru cei prezenți. Este o onoare pentru județul Constanța să fie gazda unui astfel de eveniment, în cadrul căruia să împărtășim din experiența și realizările instituției noastre”, a declarat Claudiu Palaz.