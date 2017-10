Prefectul Palaz, lovitură cu manta la Gigi Chiru

Prefectul Județului Constanța a atacat, ieri, în contencios administrativ Hotărârea 134 din 2011 a Consiliului Local Eforie prin care se dorea modificarea suprafeței și a formei unui teren aflat în proprietatea orașului Eforie în vederea realizării unui parc de distracții acvatic. Prin această hotărâre, Primăria Eforie a decis ca prin asociere cu firma SC Rom Tour Impex SRL să construiască un aquapark pe un teren în suprafață de 18.767,3 metri pătrați.„În primul rând, proiectul de hotărâre nu a fost pus la dispoziția secretarului orașului Eforie și comisiilor de specialitate ale consiliului local, spre a fi analizat, cu cel puțin cinci zile înainte de ședința de consiliu, așa cum prevede legea. Prin urmare, proiectul a fost prezentat și supus dezbaterii și aprobării fără a fi însoțit de raportul compartimentului de resort și fără avizul comisiei de specialitate. În al doilea rând, este vorba despre o hotărâre la a cărei dezbatere a participat și un consilier local care a și votat, în condițiile în care este acționar al SC Rom Tour Impex SRL. Acestea sunt doar câteva dintre încălcările actelor normative, care ne îndreptățesc să solicităm anularea actului administrativ în cauză”, a declarat Claudiu Palaz.Însă lucrurile se complică atunci când vine vorba despre consilierul local care se re-găsește cu interesele în două luntrii. Palaz menționează că hotărârea a fost luată cu votul unui consilier local acționar la S.C. Rom Tour Impex SRL.Surse din cadrul Primăriei Eforie ne-au declarat că singurul aflat în această situație este președintele PDL, Gigi Chiru, care, practic, a înființat această firmă.Potrivit decla-rațiilor lui Palaz, mai mulți consilieri locali de la Eforie i-au adus la cunoștință că ar exista și alți aleși locali cu interese în demararea acestui proiect. De asemenea, secretarul orașului Eforie, Gheorghe Beca, i-a semnalat reprezentantului Guvernului în teritoriu că documentația pentru acest proiect a fost supusă la vot fără a fi consultată în prealabil de comisia de specialitate. Contactat telefonic, Beca a confirmat că el l-a atenționat pe prefectul cu privire la faptul că proiectul nu a trecut pe la comisii și la faptul că aceasta a mai fost supus votării în urmă cu ceva vreme, dar nu știe nimic despre acționarii firmei S.C. Rom Tour Impex pentru că nu a văzut nici un document în acest sens.„Nu știu cine este acționar pentru că nu am văzut documentele. Din cauza asta i-am și semnalat problema prefectului, pentru că documentația nu a trecut în prealabil. În plus, proiectul a mai fost votat odată, nu a trecut și acum l-au votat iar”, a menționat Gheor-ghe Beca.Ce spune ChiruÎntrebat despre această situație, mai ales că tot orașul Eforie știe că S.C. Rom Tour Impex este firma sa, Gigi Chiru a explicat că din anul 2004 nu mai are legătură cu această societate, dar a amintit că documentul de contractare privind acest proiect datează din anul 2003.„Eu consider că hotărârea a fost luată legal, iar proiectul este unul necesar pentru Eforie și pentru dezvoltarea turismului din zonă. Nu mă interesează ce face prefectul, are dreptul să atace hotărârea dacă nu o consideră legală, să își facă treaba! Eu nu mai sunt acționar la acea firmă și nu mai am treabă cu activitățile sale din 2004. Contractul în sine este din 2003, de când eram acționar principal. Oricum, consider neinspirată decizia prefectului de a ataca această hotărâre, în condițiile în care toată lumea, de la președinte, până la ministrul dezvoltării regionale și administrația locală, își dorește mai multe investiții în zona de litoral”, a declarat Chiru.