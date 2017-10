Prefectul Palaz, implicat într-un accident pe Autostrada Soarelui

1

Prefectul palaz

Despre aceasta situatie nu cred in coincidente.Din pacate societatea este in insolventa. Eu am o experienta neplacuta cu AUTOCOMO care si ea este in insolventa coincidenta sai nu dar sunt cam aceeasi actionari:Adrian Tecuseanu.... Fiind masina unei institutii nu cred ca OPC -UL este cel abilitat .In situatia mea fiind vb de societate comerciala( si OPC -ul se ocupa numai de protectia persoanelor fizice) ,s-a derogat rezolvarea prin tribunal sectia comerciala.Unde am castigat dar acum este in insolventa si ma judec dinnou pentru ca nu vrea sa ma inscrie la masa credala.Va doresc noroc de izbanda pana la capat Dnule Palazu,dar incurcate sunt caile domnului. Eu ma judec de cam 4 ani.