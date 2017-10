Prefectul Palaz atacă astăzi, în instanţă, hotărârile CJC privind desfiinţarea Operei şi reorganizarea muzeelor

Prefectul Palaz atacă astăzi, în instanță, hotărârile CJC privind desființarea Operei și reorganizarea muzeelor

Prefectul județului Constanța, Claudiu Palaz, va ataca astăzi, în instanța de contencios administrativ, hotărârile adoptate de către Consiliul Județean Constanța în ședința din 15 iulie, prin care, sub pretextul aplicării Ordonanței de Urgență 63/2010, instituțiile de cultură din subordinea sa au fost reorganizate. Reamintim că, urmare a acestor hotărâri, Opera Constanța a fost desființată, ea neregăsindu-se în entitatea nou formată și care va funcționa sub numele de Teatrul de Stat Constanța. De asemenea, reprezentantul Guvernului în teritoriu va ataca în instanță și hotărârea CJC prin care muzeele constănțene au fost reorganizate, urmare atât a solicitării consilierului județean PDL Mihai Petre, dar și a demersurilor făcute de reprezentanții Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MNAC), aceștia din urmă depunând, miercurea trecută, un memoriu către Direcția de Cultură din cadrul Consiliului Județean, către Prefectură și către Ministerul Culturii. Reprezentantul Guvernului în terito-riu la Constanța a explicat că demer-sul său are loc prin prisma faptului că CJC nu a avut, înainte de adoptarea hotărârilor, avizele care se impuneau din partea instituțiilor abilitate, fiind vorba aici și de avizul Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor.