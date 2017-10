Prefectul le-a dat dreptate consilierilor PD-L din Eforie

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Sfârșitul acestei săptămâni i-a găsit tot la Prefectură pe consilierii și membrii PD-L Eforie. Ei au continuat pichetarea instituției în așteptarea unui răspuns concret la solicitările lor din partea prefectului Dănuț Culețu. La prânz, prefectul Dănuț Culețu i-a liniștit pe protestatari susținând că a atacat în contencios admi-nistrativ hotărârile adoptate de Consiliul Local Eforie în ședința din 18 iulie și pe care pedeliștii le contestau. „Am înregistrat o victorie. Prefectul a recunoscut că am avut dreptate. Legea este lege și trebuie respectată” a declarat mulțumit democrat-liberalul Gigi Chiru, fost candidat la Primăria Eforie. „Din 27 iunie am fost pus la zid. Cel puțin acum am satisfacția acestei victorii după ce am acceptat să fiu atacat și am înfruntat toate aceste acțiuni prin care mi-a fost pătat numele” a mai precizat el. „Consiliul Local va rămâne cel format din cei 13 consilieri, fără cei doi consilieri PSD care fuseseră validați la ședința de vinerea trecută. Urmează ca într-o ședință viitoare să alegem noul viceprimar, probabil tot din PNL” a mai afirmat pedelistul. Chiru a ținut să precizeze că, deși pentru moment au renunțat la încercarea de a demonstra fraudarea alegerilor locale din Eforie, nu se vor opri aici. Potrivit explicațiilor lui Chiru, ei vor reveni, „săptămâna viitoare pentru a demonstra abuzurile pe care le-au făcut Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța și Poliția din Eforie”. Pe parcursul acestei săptămâni, demersul lor a fost susținut și de simpatizanți ai partidului care s-au alăturat consilierilor. Doi protestatari, Maria Olteanu și pe Adrian Comoli, au intrat joi în greva foamei și nu au renunțat la acțiune decât vineri după-amiază. La sfârșit, din cauza stării precare de sănătate, Maria Olteanu a fost transportată la spital de către ambulanța care se afla la Prefectură, pentru a i se oferi îngrijiri medicale. Corina POPESCU