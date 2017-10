Prefectul Ion Constantin rămâne pe funcţie. Vrea să se ocupe de alegeri

Prefectul Ion Constantin rămâne pe funcție. Vrea să se ocupe de alegeri

Prefectul județului Constanța, Ion Constantin, rămâne în continuare pe funcție după ce, zilele trecute, a trimis Guvernului României, acordul de continuare a detașării sale pentru o perioadă de încă șase luni. Reamintim că reprezentantul Guvernului în teritoriu a fost numit în funcție în luna ianuarie a acestui an, iar detașarea sa are caracter temporar putând fi prelungită din șase în șase luni. În acest context, prefectul Ion Constantin a prezentat, zilele trecute, bilanțul activității sale. Printre altele, el a spus că a fost cel mai frumos an al carierei sale.„Consider că a fost cel mai frumos an al carierei mele. Numirea mea ca prefect a reprezentat o provocare și consider că am făcut față tuturor provocărilor de până acum. În continuare, mă așteaptă un an plin deoarece vor fi alegerile locale și parlamentare, iar organizarea acestora sunt în subordinea prefecturii”, a spus prefectul Ion Constantin.El a precizat că, potrivit raportului de mandat pentru anul 2015, în decursul acestui an, la Prefectura Constanța au fost transmise de către unitățile administrativ-teritoriale din județ 39.254 de acte administrative.Din totalul acestor acte administrative, 8.243 sunt hotărâri adoptate de consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale, 30.687 sunt dispoziții emise de primarii autorităților locale, iar 323 sunt hotărâri ale Consiliului Județean Constanța.În urma verificării legalității actelor administrative, au fost formulate 34 de notificări (4 - Mereni, 3 - Topalu , 3 - Pantelimon, 1 - Limanu, 3 - Deleni, 1 - Tuzla, 3 - Cernavodă, 1 - Poarta Albă, 1 - Mihai Viteazu, 2 - Ghindărești, 1 - Mihail Kogălniceanu, 1 - Independența, 1 - Ciobanu, 1 - Tîrgușor, 3 - Lumina, 2 - Agigea, 1 - Comana, 2 - Hârșova) și cinci adrese de completare a documentației care a stat la baza adoptării/emiterii actelor administrative, precum și solicitarea punctelor de vedere referitoare la acestea.În urma verificării legalității actelor administrative, au fost înregistrate pe rolul Tribunalului Constanța - secția contencios administrativ, zece cauze ce au avut ca obiect anularea hotărârilor adoptate de consiliile locale din județul Constanța.În ceea ce privește situația juridică a unor aleși locali, prefectul Ion Constantin a declarat că s-a văzut nevoit să dispună mai multe ordine de încetare a unor mandate ale acestora pe motiv că aleșii în cauză sunt suspectați că au încălcat legea.„În decursul anului 2015 au fost emise două ordine privind suspendarea de drept a mandatului de primar, ca urmare a arestării preventive a acestora, respectiv, primarilor de la Constanța și Techirghiol. Două ordine privind suspendarea de drept a mandatului de viceprimar de la Tuzla, ca urmare a arestării preventive a acestuia. Un ordin privind suspendarea de drept a mandatului de președinte al Consiliului Județean Constanța, ca urmare a arestării preventive a acestuia. Patru ordine privind constatarea încetării de drept a mandatului de primar, ca urmare a sentințelor judecătorești prin care primarul a fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate - primari Mircea Vodă, Oltina, Castelu, Tuzla. Două ordine privind constatarea încetării de drept a mandatului de primar, ca urmare a cererii de demisie, respectiv, primarilor de la Constanța și Lipnița, și trei ordine privind încetarea de drept a mandatului de consilier local ca urmare a retragerii sprijinului politic, consilieri Consiliul Local Băneasa, Hârșova și Mihail Kogălniceanu”, a spus prefectul Ion Constantin.Situația RAJDP, incertăȘi cum, practic, calendaristic, suntem deja în sezonul de iarnă, reprezentantul Guvernului în teritoriu a fost întrebat și despre situația Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri (RAJDP) Constanța, regia care ar trebui să intervină în județul Constanța pentru efectuarea deszăpezirii. Instituția are conturile blocate, dar cu toate acestea prefectul Ion Constantin dă asigurări că în cazul unor ninsori se va putea interveni.„În acest moment, RAJDP dispune de 700 de tone de material antiderapant și 70 de tone de combustibil. Probleme ar putea apărea doar în cazul în care aceste resurse se vor epuiza pentru că regia nu mai poate face niciun fel de achiziție până ce conturile nu îi vor fi deblocate de ANAF. Situația nu va putea fi remediată până pe data de 29 decembrie atunci când se așteaptă garanțiile solicitate de fisc. În cazul în care garanțiile nu vor fi suficiente pentru acoperirea datoriei de peste 20 de milioane de lei către bugetul de stat, Consiliul Județean Constanța ar putea veni în sprijinul RAJDP cu completarea garanției”, a explicat prefectul Ion Constantin.