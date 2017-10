Prefectul Eugen Bola, vizitat de elevi şi profesori din Europa

Prefectul Eugen Bola, vizitat de elevi și profesori din Europa

În cursul zilei de ieri, prefectul județului Constanța, Eugen Bola, a primit vizita unei delegații formată din 96 de persoane, elevi și cadre didactice, reprezentanți ai Colegiului Comercial „Carol I” Constanța și partenerii Proiectului European Multilateral Comenius F.I.V.E. (For an Innovative and Valuable Experience) din opt state europene: Spa-nia, Portugalia, Olanda, Lituania, Polonia, Grecia, Turcia și Bulgaria.Proiectul are ca scop să ofere participanților posibilitatea de a investiga și reflecta asupra valorilor pe care, în calitate de cetățeni ai unei Europe comune, doresc să le împărtășească și să le dezvolte.Prefectul Eugen Bola a fost foarte încântat să primească delegația și a prezentat întregii asistențe câteva aspecte care fac din județul Constanța o locație specială și un model de succes de conviețuire între etnii și religii diferite.În timpul întâlnirii, elevii și cadrele didactice au aflat de la prefectul Eugen Bola, detalii istorice despre Dobrogea și au primit laude și încurajări vis-a-vis de proiectul pe care aceștia îl reprezintă.La final, vizitatorii au fost încântați de primire. Ei și-au manifestat interesul de a vizita județul Con-stanța și în scop turistic, alături de familiile și prietenii lor.