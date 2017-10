Prefectul Eugen Bola a dat „undă verde” la majorarea retroactivă a gigacaloriei

8

@juridic

in cazul nostru, nu e nici o exceptie de la regula... Deci? In plus, este vorba de calculul unor datorii. Cu alte cuvinte, intram pe tarimul Codului fiscal si al reglementarilor comerciale. Din cate stiu, orice schimbare a regulilor fiscal/financiare intra in vigoare incepind cu anul urmator votarii lor. SAU cu cel putin 6 luni dupa votare! Este vorba de proiecte financiar/bancare incheiate de multa vreme de firme si cetateni, luind in calcul vechiul pret al gigacaloriei. Aceasta lege retroactiva, poate sa falimenteze o gramada de firme si cetateni. Oricum, va aduce foarte multe necazuri financiare tuturor cetatenilor activi si tuturor firmelor, datorita mecanismului abuziv de implementare. Repet: daca primaria nu poate (sau nu vrea) sa stopeze majorarea pretului la gigacalorie, trebuie sa lase plata pe lunile februarie si martie la nivelul existent la data respectiva si sa recupereze sumele printr-o alta taxa temporara, cu aplicabilitate in viitor. (Sau sa mai reduca din cheltuielile cu borduri, etc. si sa acopere integral diferentele... 3,6% pe doua luni nu-I o gaura in cer... pentru bugetul primariei.)