Prefectul Constanţei Eugen Bola şi-a dat DEMISIA. Cine îi va lua locul

acum un an -aproximativ-

domnul Eugen Bola era numit prefect. O numire care a contrariat pe multi. Il considerau "sters", "fara initiativa", "fara realizari"... si multe alte epitete. Am intervenit atunci in discutie si am aratat ca domnul Bola este total diferit fata de impresiile lor. Ba chiar am afirmat ca este un alt tip de politician. Fata de muhaielele pesediste care ne conduc. Un om corect si integru. Mai degraba tehnocrat decat politician. Si asta s-a simtit. Fara indoiala, domnul Bola Eugen a facut si greseli. Pe unele le-am semnalat la vremea respectiva. (Taxa aia retroactiva....) Pe unele nu. Dar cand la Prefectura se primesc sesizari legate de abuzul adm. financiare si nu se iau masuri ferme... ba chiar se permite doamnelor fucntionare sa schimbe datele actelor cum vor, fara sa se verifice corectitudinea sesizarii... Iar Prefectura te lasa singur cu ticaloasele avizindu-te ca asta e ultimul raspuns si mai departe te priveste?!!!... Dincolo de greseli, domnul Bola are si merite incontestabile. Cel mai important e acela ca nu s-a lasat digerat de coruptii din PSD. Si nu a jenat ancheta DNA impotriva lui Nicusor. Probabil de asta a fost si zburat, domnul prefect. Caci e clar ca i s-a regizat caderea. Nazistu topaitor si porcusorul somnoros nu l-au acceptat intre ai lor. Normal, daca e un om corect si nu "atentioneaza" posibile arestari... Sa vedem filmul evenimentelor ce au dus la caderea lui. Viscolul din luna asta, a fost destul de aprig. Niciodata in istoria tarii (moderna) nu au fost inregistrate viscole atit de mari si cod rosu. Judetul Tulcea a fost paralizat total. Toate drumurile blocate, cea mai mare parte a localitatilor sub zapezi. (Dar prefectul bun in functie...) Era firesc ca si judetul Constanta sa fie afectat. Si a fost. Mai ales in zona de nord si nord est. Pe drumul Tulcii si in clasicele locuri inzapezite in fiecare iarna: iesirea din Sacele spre Constanta si drumul spre Corbu. Prefectura a trimis utilajele necesare in zona, dar viscolul naprasnic le-a blocat. oamenii le-au abandonat (?!!!) fara sa anunte. Si au fugit(?!!!) de la post. Cum situatia s-a agravat, a fost trimisa armata. Si ea s-a blocat in nameti. Cum erau oameni blocati intre nameti (si datorita unei proaste coordonari a serviciului circulatie, din cate se pare), cativa voluntari au plecat sa-i scoata din pericol, cu masini de teren, doatate cu tot ce trebuie. Inclusiv GPS. Apoi se ajunge intr-un circ asemanator celui din Apuseni la caderea avionului. Masina cu supravietuitorii luati din mijloacele de transport blocate de nameti, a orbecait toata noaptea, pentru ca tinerii nu stiau sa utilizeze GPS-ul si pentru ca zapada acoperise punctele de reper de la sol. Cu ce a gresit prefectul in aceste situatii? Desi calea ferata si autostrada Bucuresti/Constanta nu s-a blocat in judetul nostru ci in clasicele puncte: Ciulnita, Lehliu, unde se blocheaza in fiecare iarna. Regret ca prefectii corecti nu sunt buni pentru Romania si USL. Poate ca e mai bine pentru domnul Bola sa-si dea demisia si sa-si vada de treaba. Politica de azi, nu-i pentru domnia sa. Azi, trebuie sa fii hot nesimtit:"Fa-te om de lume noua,/Sa furi closca de pe oua!" oamenii demni si corecti nu au ce cauta in ghiveciul asta. E de mirare ca a ajuns aici... Dar acum lucrurile s-au lamurit. Felicitari, domnule Bola Eugen! Bafta mai departe!