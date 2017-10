Prefectul Constanţei a demis trei primari. "Decizia este ilegală. Vom ataca în instanţă"

Prefectul Constanței a demis trei primari. "Decizia este ilegală. Vom ataca în instanță"

Prefectul Constanței, Ion Constantin, a semnat, ieri, ordinele de încetare a mandatelor primarilor constănțeni condamnați penal. Este vorba despre edilii șefi din Oltina, Tuzla și Mircea Vodă.Motivele pentru care Gheorghe Chirciu, primarul din Oltina, Constantin Micu, de la Tuzla și Dumitru Dedu, de la Mircea Vodă, vor pleca de la conducerea primăriilor sunt legate de faptul că ei au fost condamnați penal, cu suspendarea condiționată a pedepselor.„Am semnat ordinele de încetare a mandatelor pentru trei primari din județul Constanța, respectiv, Constantin Micu, de la Tuzla, Gheorghe Chirciu, de la Oltina, și Dumitru Dedu, de la Mircea Vodă. Pentru Nicolae Anghel, primarul din comuna Castelu, nu am semnat, încă, ordinul de încetare a mandatului, deoarece se așteaptă referatul secretarului primăriei, care este în concediu. Îndată ce îl vom primi va fi emis și semnat și ordinul de încetare a mandatului său”, a declarat prefectul Ion Constantin.El a mai adăugat că ordinele au fost deja comunicate personal primarilor din cele trei localități, consiliilor locale ale comunelor respective și secretarilor de acolo. În aceste condiții, atribuțiile primarilor urmează să fie preluate de viceprimari până la alegerile locale de anul viitor.„Fiind mai puțin de un an până la alegerile locale, nu se vor mai organiza alegeri anticipate, deoarece așa prevede legea”, a mai declarat prefectul Ion Constantin.În altă ordine de idei, el a explicat că, deși condamnările au fost date anul trecut, a decis să ia această măsură pe baza unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție care a dispus o aplicare unitară la nivelul întregii țări.„Legislația lăsa loc de interpretări. Așa se face că avem în țară primari condamnați penal încă în funcții. În unele localități au fost demiși după ce au fost condamnați, în altele nu au fost și se află încă în funcție. În luna iunie 2015, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis ca legea să fie aplicată unitar la nivelul întregii țări”, a explicat prefectul Ion Constantin, care a adăugat că a vorbit cu primarii în cauză și le-a explicat situația.Cu jalba la instanțăPe de altă parte, potrivit legii, primarii cărora le-a încetat mandatul au la dispoziție 10 zile pentru a ataca în instanța de contencios administrativ ordinele de încetare a mandatelor semnate de prefect.Primarul din Mircea Vodă, Dumitru Dedu, mai are și alte dosare penale pe rol și nu intenționează să atace ordinul prefectului. De altfel, el anunțase în urmă cu ceva timp că nu mai dorește să candideze la alegerile din 2016. În schimb, cel de la Tuzla consideră că nu s-a procedat corect, astfel că va ataca în contencios administrativ ordinul prefectului. Ba, mai mult, el a anunțat că mai vrea încă un mandat la Primăria Tuzla.„Chiar dacă nu voi câștiga în instanță, am să candidez din nou, anul viitor. Legea îmi dă dreptul”, a spus primarul din Tuzla, Constantin Micu.De departe, cel mai supărat dintre toți este șeful administrației publice din Oltina. De când a auzit ce-i „pregătește” prefectul, primarul Dumitru Chirciu este foc și pară!„Decizia prefectului este ilegală! Cazierul meu este curat! Eu am avut o condamnare de două luni, de atunci a expirat inclusiv termenul de încercare de doi ani impus de lege. Am stat de vorbă cu avocații și mi-au spus că este ilegal ce se întâmplă. Sigur că voi ataca în instanță ordinul prefectului, doar nu las treaba așa”, a declarat primarul Dumitru Chirciu.Pentru ce au fost condamnațiÎn 2013, primarul comunei Mircea Vodă, Dumitru Dedu, de la PSD, a fost condamnat definitiv de instanță la 1,6 ani de închisoare cu suspendare. El fusese trimis în judecată de DNA, fiind acuzat că a folosit și prezentat documente ori declarații false, inexacte ori incomplete care au avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.În aceeași lună și în același an, magistrații de la Curtea de Apel Constanța l-au condamnat definitiv și pe primarul comunei Castelu, Nicolae Anghel, actualmente membru UNPR, la șase luni de închisoare cu suspendare, pentru neglijență în serviciu.Primarul din Tuzla, Constantin Micu, de la PSD, a fost condamnat la 1,6 ani de închisoare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pentru delapidare. Anchetatorii l-au trimis în fața instanței după ce au descoperit că s-a folosit de cardurile primăriei pentru a alimenta cu combustibil autoturisme ce nu se aflau proprietatea administrației locale, producând astfel un prejudiciu primăriei în valoare de 5.000 de lei.Și primarul comunei Oltina, Gheorghe Chirciu, de la PNL, a fost condamnat, în 2013, la două luni de închisoare cu suspendare. El a fost acuzat de uz de armă letală fără drept și braconaj cinegetic. Conform anchetatorilor, Chirciu a fost condamnat deoarece, în 2012, a tras cu arma de vânătoare deși era prohibiție.