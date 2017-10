Prefectul Claudiu Palaz îi cere daune morale de 100.000 de lei lui Nicuşor Constantinescu

Prefectul Claudiu Palaz îi cere daune morale de 100.000 de lei lui Nicușor Constantinescu

Prefectul Claudiu Palaz a anunțat, ieri, într-o conferință de presă, că a depus o plângere la Judecătoria Constanța, Secția Civilă, împotriva președintelui Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu. „În cursul săptămânii trecute, am fost atacat într-un fel sau altul de președintele CJC, Nicușor Constantinescu. Mi s-au adus diferite acuze în ceea ce privește desfășurarea procesului electoral, pe care le consider nefondate”, a explicat Palaz. În plângerea sa, prefectul îl obligă pe Constantinescu la plata daunelor morale în cuantum de 100.000 de lei și la publicarea pe cheltuiala proprie și exclusivă a hotărârii judecatorești prin care se va soluționa cererea sa în două numere consecutive ale ziarelor care au preluat și publicat acuzațiile defăimătoare. În plus, Claudiu Palaz îl obligă pe Constantinescu și la plata cheltuielilor de judecată aferente cererii sale.