Prefecţii judeţului Constanţa, omagiaţi de către Claudiu Palaz

Prefecții județului Constanța, omagiați de către Claudiu Palaz

Prefectul Claudiu Palaz va lansa în cursul zilei de mâine o carte intitulată „Prefecții județului Constanța”. Volumul este scris în colaborare cu directorul Direcției Județene a Arhivelor Naționale, Virgil Coman, și Corina Apos-toleanu. El conține docu-mente de arhivă, CV-urile tuturor prefecților de până acum și fotografii cu caracter istoric. În cadrul aceluiași eveni-ment ce se va desfășura începând cu ora 19.30, Palaz va inaugura Sala „Remus Opreanu” a Prefecturii Con-stanța, care a fost renovată în totalitate. „De un an și jumătate am lucrat la această carte, un omagiu pe care am dorit să-l aduc tuturor predecesorilor mei, de la Remus Opreanu încoace. Ea conține docu-mente de arhivă, CV-urile prefecților și fotografii. În toată perioada am făcut demersuri pentru a obține date sau imagini de la foștii prefecți, multe documente fiind insu-ficiente și existând situații în care unele persoane au ocupat această funcție și pentru o zi. Toți au câte un document cu semnătura lor, iar munca titanică derulată s-a concretizat, acum, în această carte interesantă“, a declarat prefectul Claudiu Palaz.