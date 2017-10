Predoiu: Sunt două tendințe în PSD în privința Codului fiscal

Prim-vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu a declarati că în PSD a observat două linii de gândire referitoare la discuțiile despre Codul fiscal, o poziție inflexibilă și rigidă în jurul premierului Victor Ponta și o deschidere în discursul președintelui interimar al acestui partid, Liviu Dragnea."Deocamdată nu am avut niciun contact de la Guvern în privința consultărilor pe care le-am propus, dar termenul este încă în curs, noi am indicat un termen rezonabil, 17 august, nu pentru că ar fi perioadă de vacanță, noi nu suntem în vacanță, ci pentru că e un timp rezonabil ca Guvernul să-și refacă aceste calcule, să vină să demonstreze la masa acestor discuții politice că se poate așa. Am observat două tendințe, două linii de gândire la PSD: pe de o parte, grupul din jurul premierului Ponta menține aceeași poziție inflexibilă și rigidă, doamna Plumb, domnul Ponta, domnul Teodorovici, dar am observat în același timp o deschidere în discursul domnului președinte interimar Liviu Dragnea și eu sper că până la urmă va prevala rațiunea, și nu ambiția copilărească, personală. Nu e vorba de o jucărie care trebuie să rămână așa cum a desenat-o Guvernul Ponta, aici e vorba de un instrument important pe care trebuie să-l convenim cu toții", a afirmat Predoiu la TVR.