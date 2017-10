Predoiu: "E un pericol pentru România"

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cătălin Predoiu, prim-vicepreședintele PDL, a declarat, la JOCURI DE PUTERE, că negocierile cu PNL ar fi eșuat dacă PDL nu făcea concesia legată de numele formațiunii rezultate în urma fuziunii."Dacă pleci de la premiza că într-o negociere trebuie să obții 100%, atunci orice negociere fie nu se încheie cu un acord, fie e o negociere care nemulțumește. Într-o negociere nu poți sp obții tot. E un of că nu am reușit să impunem chestiunea cu numele. Sunt la fel de apropiat de PNL cum sunt toți colegii din PDL. Eu cu PNL am colaborat ca ministru independent bine. Sunt membru al PDL și m-am legat sufletește de acest partid. Nu mi-a fost ușor să închei aceste negocieri. Vom decide pe 26 iulie asupra fuziunii", a spus Predoiu."Mai mult ca niciodată, în această toamnă, noi trebuie să facem campanie pentru România. Noi nu putem lăsa puterea politică toată în mâna PSD. E un pericol pentru România. E vorba de un partid care încearcă să acapareze pas cu pas toată puterea", a mai spus Predoiu, citează realitatea.net.