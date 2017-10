PP-DD, o adevărată forţă la numai doi ani de la înfiinţare

PP-DD, o adevărată forță la numai doi ani de la înființare

Membrii PP-DD sărbătoresc, astăzi, doi ani de la înființarea partidului, ziua de 19 septembrie fiind stabilită prin statut, „Ziua PP-DD”.În urmă cu doi ani, respectiv la data de 19 septembrie 2011, Curtea de Apel București a dispus înregistrarea Partidului Poporului - Dan Diaconescu în Registrul Partidelor Politice al Tribunalului București. În această zi, la 19 septembrie 2013, PP-DD are 50 de parlamentari, 31 de primari, peste 100 de viceprimari, 134 de consilieri județeni, 3.132 de consilieri locali și peste un milion de membri și simpatizanți.„Acum doi ani nimeni nu mai credea că politica poate fi făcută și altfel. Acum doi ani nimeni nu ne dădea nicio șansă. Am pornit dintr-un studio de televiziune lupta pentru speranța de mai bine a tuturor românilor și fenomenul PP-DD a obținut 10% la alegerile locale și 15% la alegerile parlamentare, devenind principalul partid de opoziție și vocea poporului român în administrația locală și în Parlament. Am dovedit și arătăm în fiecare zi că România se poate schimba în bine fiindcă noi suntem cei care știm, vrem și putem să redăm țara românilor, propunând cele mai bune legi pentru semenii noștri. Am demonstrat că, împreună cu membrii și simpatizanții noștri, am reușit tot ceea ce ne-am propus și vom continua cu 20% la alegerile europarlamentare pentru ca, la sfârșitul anului 2014, Dan Diaconescu să câștige finala prezidențială. Astăzi, la doi ani de la înființarea PP-DD, Dan Diaconescu și conducerea partidului le mulțumește și îi felicită pe toți cei care au avut curaj să spere și să lupte alături de PP-DD și îi asigură că vor fi respectate toate promisiunile făcute în fața poporului român”, se spune într-un comunicat de presă transmis redacției „Cuget Liber”.