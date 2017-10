PP-DD Constanţa vrea să obţină două mandate de deputat şi unul de senator

PP-DD Constanța vrea să obțină două mandate de deputat și unul de senator

Reprezentanții Partidului Poporului-Dan Diaconescu (PP-DD) Constanța au sărbătorit, ieri, un an de la înființarea acestei formațiuni politice.În acest context, liderii locali au organizat o conferință de presă la sediul partidului din Constanța, unde președintele Organizației Județene a PP-DD, Gheorghe Slabu, a trecut în revistă evoluția filialei de la malul mării.„Înființarea acestui partid a fost și rămâne o speranță pentru mulți români, motiv pentru care nu dorim să-i dezamăgim. Am obținut la alegerile locale din iunie, un scor foarte bun, pentru unii, puțin sub așteptări, pentru alții. Sperăm să ne luăm revanșa la alegerile parlamentare și să facem și acolo o mișcare frumoasă. Înființarea acestei formațiuni politice la Constanța a însemnat o mobilizare generală într-un timp foarte scurt, lucru pe care am reușit să-l ducem la bun sfârșit. Am reușit înființarea a 67 de organizații locale în județul Constanța, am fost a doua formațiune politică după PSD”, a declarat Gheorghe Slabu. El a mai precizat că echipa de la Constanța este una foarte bună chiar dacă au mai existat câteva sincope în cadrul filialei.„Exact acum un an, pe 19 septembrie, ieșea hotărârea judecătoreas-că prin care eram acceptați ca partid politic. A fost o luptă intensă pentru organizare dar, cu multă disciplină, am reușit acest lucru la Constanța. În momentul de față, avem 25.000 de membri, iar în urma alegerilor locale avem 91 de consilieri locali în tot județul Constanța, trei consilieri municipali, trei consilieri județeni și doi viceprimari, unul la Mihail Kogăl-niceanu și unul la Corbu”, a adăugat și secretarul executiv al PP-DD Constanța și consilier județean Ion Radu.El a mai spus că, în România, se simte dorința de schimbare deoa-rece, zilnic, vin la sediul partidului constănțeni care doresc să se înscrie în această formațiune politică. La rândul ei, medicul Jeni Arreco, vicepreședinte al PP-DD și una din cele mai active femei din filiala constănțeană, a precizat că, la începutul înființării acestei formațiuni politice, existau doar doi membri din rândul medicilor iar acum sunt cu mult mai mulți. „A fost un an foarte greu în care am realizat foarte multe în interiorul partidului. Am pornit la drum cu doi medici dar pe parcurs s-au alăturat mult mai mulți intelectuali”, a declarat Jeni Arreco.Prezent la eveniment, consilierul municipal Perodin Dede a spus că întreaga echipă lucrează de zor fiind vorba despre o muncă titanică în așteptarea alegerilor parlamentare.„Este o muncă foarte grea, o muncă titanică dar împreună vom reuși. Ne-am propus și sper să și obținem la alegerile din 9 decembrie, două mandate de deputat și unul de senator”, a spus Perodin Dede.Vizavi de alegerile parlamentare, președintele PP-DD Constanța, Gheorghe Slabu, a adăugat că, există candidați pentru toate colegiile, respectiv, 10 pentru Ca-mera Deputaților și patru pentru Senat.„Toți cei care au dorit să candi-deze și-au depus intenția împreună cu un CV. Propunerile au fost trimise de organizația județeană la Biroul Național de Coordonare care urmează să le avizeze. La sfârșitul săptămânii viitoare vom ști exact care sunt cei care vor intra în cursa alegerilor parlamentare și atunci vom face publice și numele lor”, a spus Gheorghe Slabu.