PP-DD Constanţa are din ce în ce mai mulţi intelectuali

PP-DD Constanța are din ce în ce mai mulți intelectuali

Medicul Jeni Arreco, vicepreședinte al PP-DD Constanța și una din cele mai active femei din filiala constănțeană, a precizat că, la începutul înființării acestei formațiuni politice, existau doar doi membri din rândul medicilor iar acum sunt cu mult mai mulți.„A fost un an foarte greu în care am realizat foarte multe în interiorul partidului. Am pornit la drum cu doi medici dar pe parcurs s-au alăturat mult mai mulți intelectuali”, a declarat Jeni Arreco la sărbătorirea unui an de la înființarea acestei formațiuni politice.