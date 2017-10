Portofoliul Ministerului Justiţiei va fi asumat de PSD

Portofoliul Ministerului Justiției va fi asumat de PSD

Ştire online publicată Miercuri, 03 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul Justiției va fi asumat de Partidul Social Democrat, a anunțat premierul Victor Ponta, președinte al partidului. Decizia a fost luată în cadrul reuniunii conducerii Uniunii Social Liberale."Am încheiat ședința USL. Am avut o discuție pe tema exercitării mandatului de ministru al Justiției. Eu am propus colegilor de la PNL, pentru a nu mai exista un subiect de dispută, să asum din partea PSD-ului Ministerul Justiției și evident pentru a păstra echilibrul la nivel guvernamental Partidul Național Liberal să ocupe un alt portofoliu. Decizia colegilor mei de la PNL a fost aceea de a accepta asumarea de către mine și de către PSD a portofoliului de la Justiție și nu au cerut în schimb niciun fel de minister", a anunțat premierul Victor Ponta, la finalul reuniunii USL de la Palatul Parlamentului.Potrivit premierului, în cadrul discuțiilor din interiorul USL nu s-a pus problema unui ''troc'' în sensul că liberalii nu au acceptat să primească un alt minister.''Eu am cerut acest lucru. Am cerut asumarea Justiției în continuare de către mine, ca interimar, iar după aceea normal că voi face o altă numire, o altă propunere. Colegii de la PNL au spus - nu. Dacă îmi asum conducerea pentru Justiție, nu au dorit un alt minister, deși eu am propus acest lucru, unul din cele zece, sau câte avem, de portofolii. Dar nu am discutat pentru că răspunsul celor de la PNL a fost că dacă eu îmi asum această răspundere atunci nu se pune problema de troc'', a spus acesta.