Poporul a vorbit. Istoria se scrie la vot, nu pe Facebook sau prin cafenele

Romanii au venit in procent foarte mic la vot sau au votat PSD din cauza ca nu au simtit concret absolut deloc traiul mai bun promis de atatea ori de partidele de dreapta. S-au fluturat niste catuse, au fost prinsi corupti din ambele tabere, dar statul tot ia enorm de mult din salariile fiecarui roman si duce banii intr-o maare gaura neagra, acciza la benzina pusa de Sova, pomposul MINISTRU AL MAAAARILOR PROIECTE nu s-a scos, timbrul ILEGAL de mediu la fel, taxele fiscale grotesti si impovaratoare au ramas bine-mersi, banii care merg in gaura neagra de la CAS nu sunt mai transparenti, angajatorii sunt haituiti si trebuie acum sa fii nebun cu acte sa tii angajati cu salariul intreg, pentru ca dai aproape jumatate statului etc etc. Unii au votat pentru firmiturile in plus la pensie, altii pentru alocatiile mai mari, altii nu s-au dus ca nu le pasa. Lehamitea e generalizata fata de tot ceea ce inseamna politicul in Romania. TOTI care s-au perindat intr-un sfert de secol au dezamagit, de zici ca suntem blestemati. Se vor izola foarte mult (sau vor continua sa plece) oamenii capabili, si vom redeveni o gloata manipulabila, ca-n anii '90, cand demagocia populista si promisiunile nesimtite, pe fata, tine pt unii loc de paine pe masa si bani pt a-si ferici viata.