„Ponta va fi candidatul PSD la Preşedinţia României“

Dna Udrea si Ponta

Neastamparata are preocupari politice fara nicio legatura cu situatia grea in care se afla PDL,cu cetatenii care o duc din ce in ce mai greu datorita falimentului economiei romanesti,singura realizare a partidelor politice de dupa 1990. Daca,atunci cand PDL era la putere,cand Elena Udrea era in Guvern n-a fost in stare sa devina "mai puternic", ne indoim ca prin felul in care se manifesta dna Udrea,acest lucru se va realiza acum,cand se afla in opozitie lesinata.Dna Udrea face politica de marketing.Nu iar strica putina modestie si mai multa ratiune politica.Dna Elena moare de grija lui Ponta,in loc sa actioneze pentru consolidarea unitatii PDL.Aceeasi atitudine o are si Basescu.Sa nu ne mire.Relatiile bune cu Puterea inseamna posibilitatea unor afaceri banoase.