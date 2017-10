Ponta va discuta cu Juncker despre nominalizarea comisarului european

Premierul Victor Ponta, aflat la Belgrad, a anunțat, ieri, că va discuta cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, despre propunerea din partea României pentru postul de comisar european și a arătat că este foarte probabil ca portofoliul Agriculturii să fie păstrat.„Nu am discutat cu președintele Băsescu, dar am aflat că nu s-a ajuns la o concluzie privind numirile în noile funcții la nivel european, cu excepția președintelui Comisiei Europene, care a fost de altfel și votat de Parlament. Poziția Guvernului, pe care de altfel am dezbătut-o și o voi discuta cu Juncker, este de a încerca să păstrăm portofoliul Agriculturii. Este foarte probabil că vom avea portofoliul Agriculturii”, a spus Ponta.