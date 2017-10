Ponta susţine că nu candidează la alegerile prezidenţiale de anul viitor

Ponta susține că nu candidează la alegerile prezidențiale de anul viitor

Premierul Victor Ponta a declarat, sâmbătă, că nu va candida la alegerile prezidențiale de anul viitor, iar din moment ce USL merge mai departe, nu vede niciun motiv de instabilitate guvernamentală. „Nu. Am enorm de multe lucruri de făcut în continuare, de obiective strategice de atins, ca șef al Guvernului”, a spus Ponta, atunci când a fost întrebat la un post de televiziune dacă va candida la alegerile prezidențiale din 2014. „Din moment ce USL merge mai departe și scrie foarte clar, unul din partide are funcția de prim-ministru, celălalt are funcția de președinte; dincolo de discuțiile polemice din presă, nu văd niciun fel de motiv de instabilitate guvernamentală și eu voi face toate eforturile să păstrez această stabilitate”, a precizat Ponta.