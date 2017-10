Ponta susţine că azi va prezenta o formă finalizată a Codului Penal

Ponta susține că azi va prezenta o formă finalizată a Codului Penal

Ştire online publicată Miercuri, 13 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele subcomisiei spe-ciale, Victor Ponta, a anunțat că azi va prezenta o formă finalizată a proiectului de Cod Penal, care totuși ar mai putea fi supusă unor eventuale modificări, dar nu s-a decis încă dacă proiectul va fi transformat în inițiativă legislativă a Comisiei. „Sper că mâine (n.r.- astăzi), la ora 13.30, membrii subcomisiei vor pune la dispoziția presei, a Parlamentului și a Comisiei Europene, o formă, din punctul nostru de vedere finalizată, care bineînțeles va mai accepta eventuale observații sau modificări. Este deja o formă la care am lucrat mult, la care am revenit, am refăcut ce mai era de reparat și practic mâine vorbim de un proiect integrat”, a afirmat Ponta. Ponta a mai spus că, date fiind numeroasele modificări suferite de proiect de la forma inițiatorului până în forma actuală, va cere din nou colegilor din comisie un punct de vedere asupra promovării Codului ca și proiect de lege al Comisiei și se arată încrezător în susținerea pe care o va primi Codul din partea celorlalte grupuri parlamentare. La rândul lui, purtătorul de cuvânt al PSD, Bogdan Niculescu Duvăz, a afirmat că Parlamentul și-a făcut datoria în privința raportului pe Justiție, Codurile Penal și Civil fiind finalizate, precum și în legătură cu deblocarea dosarelor de corupție din Parlament, dar atrage atenția că raporturile de țară conțin și alte puncte.