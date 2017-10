Ponta spune că va veni în Parlament cu măsuri pentru absorbţia fondurilor UE

1

intrebari fara raspuns (1)

Ce faceti dlor politicianisti?Ce aveti de gand?Nu avem destula suferinta?Atatea probleme nerezolvate?Ce va determina sa manifestati permanent doar dusmanie si provocari care adancesc prapastia dintre voi si cetateni?Nu furati destul,cot la cot ,atunci cand detineti alternativ puterea?S-a imputinat prada?Ce fatalitate oarba va impinge sa va batjocoriti reciproc?Ne-ati convins deja ca partidele si parlamentul sunt conduse de hoti,escroci,oportunisti,incapabili,traseisti si tradatori.Cand aveti de gand sa va treziti la realitate si sa intelegeti ca noi,cetatenii,atunci cand voi ajungeti la putere, vrem sa faceti mai mult pentru interesul public mai mult decat cei care au pierdut puterea?Pana cand veti abuza de rabdarea noastra? Ce veti face,in curand,dupa ce majoritatea pensionarilor vor disparea ,iar tinerii se vor destepta,si nu veti mai avea pe cine mitui electoral? N-ati fost in stare nici sa asigurati schimbul de maine in politica.Va vor lua locul fii,rudele voatre,clentela voastra,si nimc nu se va schimba in Romania.Poporul roman a decazut atat de mult incat nu mai e in stare sa reactioneze?Veniti la putere nu pe baza meritelor voastre ci a greselilor,a incapacitatii si mediocritatii voastre.