Ponta spune că România are un Guvern solid şi stabil

Ponta spune că România are un Guvern solid și stabil

România are un Guvern stabil, solid, care nu se află în bătaia valurilor aduse de o situație politică sau alta, a declarat marți premierul Victor Ponta, copreședinte al Uniunii Social Liberale.Potrivit Agerpres, el a adăugat că nu dorește să facă un bilanț la un an de guvernare, motivând că un astfel de demers are loc la final de mandat.Ponta a enumerat o serie de obiective prioritare ale Guvernului și a subliniat că USL s-a ținut de cuvânt în privința promisiunilor făcute în campania electorală referitoare în principal la salarii, pensii."Nu este acum sau aici momentul să facem vreun bilanț după un an de guvernare, dintr-un simplu motiv - în primul rând nu ne-am propus să guvernăm doar un an. Bilanțul se face doar atunci când se încheie un mandat și sper ca această încheiere să fie în 2016, când alături de mine USL va avea de făcut un bilanț", a declarat premierul Ponta.Potrivit acestuia, Guvernul are o stabilitate politică incontestabilă, dar și o legitimitate pe care n-a avut-o niciodată Guvernul Boc, legitimitate dată de votul românilor din 9 decembrie.