Ponta se zbârleşte la prefectul Constanţei pentru Tusac

2

Jos Tiganul

Bai Ponta esti prost sau retardad asta iarna tembelul asta de primar pe care il aperi nu a dat caldura in oras,a schimbat firma de temoficare ,am platit caldura de nea rupt si tot am tremurat in case , iar acum este inhaitat cu toti hoti din oras ca asa este cine se aseamana se aduna .Daca aveati in capetele alea ceva nu la-ti mai fi lasat sa candideze iar tu mai pui de politruc ai reusit sa ma convingi ca mai bine inl votez pe Sandel sau pe Combat decit pe voi tilharilor si inbuibatilor care sunteti.Hoooooo