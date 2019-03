Ponta: Răspund afirmativ la un referendum cu întrebare clară, care le interzice condamnaţilor definitiv ocuparea unor funcţii publici

Ponta: Răspund afirmativ la un referendum cu întrebare clară, care le interzice condamnaților definitiv ocuparea unor funcții publici







"Dacă întrebarea va avea caracter general, despre susținerea Justiției, poate răspunde și Liviu Dragnea că e de acord, pentru că nu-i crapă obrazul. Dacă va fi o întrebare foarte concretă, clară și juridic voi vota 'da'. Și eu am fost 'penal', dar am fost achitat, și Laura Codruța Kovesi a ajuns 'penală', dar întrebarea trebuie să se refere la oameni condamnați definitiv de o instanță din România, care să nu mai ocupe funcții de demnitate publică, președinte, premier, ministru, deputat, senator. Eu aș vota da", a afirmat Victor Ponta, într-o conferință de presă.



Liderul Pro România a mai arătat că alegerile europarlamentare din 26 mai, deși pentru unii par fără o semnificație deosebită, pot schimba traseul politic al României, întrucât de această dată este vorba despre legitimitatea celor care conduc.



"Dacă Liviu Dragnea va mai avea 46%, cât avea în 2016, poate conduce. Dacă nu, înseamnă că trebuie să schimbăm ceva din modul de conducere. Marea schimbare poate fi dacă Pro România ia un scor foarte bun, iar PSD un scor foarte slab; înseamnă că mai putem aduce parlamentari, primari, să-i schimbăm pe Liviu Dragnea și pe Viorica Dăncilă mai repede decât decembrie 2020", a comentat fostul premier.



Pe de altă parte, semnalând un aparent "paradox" legat de intenția guvernului actual de a aduce tezaurul României în țară, dar fiind tentat de "înstrăinarea" Fondului Suveran de Investiții, Victor Ponta a explicat că "fondul jafului național" va fi metoda Teldrum aplicată la nivelul întregii țări.



"Teldrum era compania Consiliului Județean Teleorman și a fost privatizată la Liviu Dragnea, gratis. Noi mai avem 28 de companii bune în România, cu capital majoritar al statului, ei le iau de la administrarea transparentă, publică, îi dau afară pe managerii profesioniști, și le duc într-un fond privat care are voie să vândă acțiunile și activele fără nicio procedură transparentă", a detaliat Victor Ponta.



Potrivit fostului premier, aceste companii sunt estimate la o primă evaluare sumară la aproape 20 de miliarde de euro, dar guvernul le-a subevaluat la 2 miliarde de euro, iar românii vor afla din presa financiară că s-au vândut la o zecime din preț, în loc să fie listate la bursă și banii să fie reînvestiți de companie pentru dezvoltare, iar statul să rămână acționar cu minimum 51%.



În altă ordine de idei, Victor Ponta a subliniat că Pro România este pentru PSD ceea ce USR este pentru PNL, iar dacă vechile formațiuni de dreapta și de stânga nu se vor dinamiza, vor dispărea.



"PSD și PNL nu sunt în stare să se schimbe, sunt prea vechi, prea birocratice, prea corupte. Există un șoc dinafară: USR îi va obliga pe cei din PNL ori să se schimbe, ori să dispară, iar Pro România va obliga PSD, în același sens. Se întâmplă în Europa, partidele noi le scot de pe scenă pe cele vechi, osificate și este foarte bună pentru România această competiție pe dreapta și pe stânga", a afirmat Victor Ponta.