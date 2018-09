Ponta: Pro România susţine înfiinţarea unei comisii parlamentare privind pesta porcină

Ponta: Pro România susține înființarea unei comisii parlamentare privind pesta porcină





sursa: romaniatv.net

"Noi am discutat despre catastrofa numită pesta porcină, o catastrofă care ar fi putut fi prevenită sau ale cărei efecte ar fi putut fi reduse cu mult, dacă se punea în aplicare avertizarea Comisiei Europene din 2017, dacă se punea în practică strategia de prevenire care a fost construită în 2015. (...)Astăzi este evident că România va deveni o țară net importatoare de porc, ci și o țară cu o industrie alimentară distrusă. S-au spus multe minciuni, că o să dea UE bani, deocamdată UE nu va da niciun euro, deoarece nu s-a respectat din 2017 programul de măsuri impus de UE. ANSVSA, în loc să-și facă datoria, a devenit doar un loc în care se promovează interesele financiare ale nașului, domnul Dragnea. Din fondul de rezervă nu s-a dat niciun leu", a afirmat Ponta, la o conferință de presă.El a precizat că va susține înființarea unei comisii parlamentare, nu doar de anchetă, ci și pentru găsirea de soluții."Vom susține, alături de ceilalți din opoziție, înființarea unei comisii parlamentare, nu doar de anchetă, să stabilim o dată pentru totdeauna de ce nu s-au luat măsurile din 2017, ci să facem o strategie comună în care specialiști, oameni care se pricep, care să decidă ce măsuri trebuie luate, pentru că orice om cu mintea mică știe să intre în curtea oamenilor și să le omoare porcii", a adăugat Ponta.Daniel Constantin, lider al Pro România, a făcut apel la toate partidele să reunească specialiști care să găsească o soluție tehnică privind combaterea pestei porcine."Este cea mai importantă problemă pe care o are România astăzi (...) Ne-am consultat cu mai mulți specialiști, cu dl. Minea, dl. Cojocaru, oameni din sector care cunosc foarte bine problematica. De aceea am ajuns la aceste concluzii, acelea de a susține, de a face toate demersurile parlamentare pentru a avea o comisie de anchetă pentru ceea ce s-a întâmplat în gestionarea acestui subiect", a spus Daniel Constantin.