Ponta: "Predoiu e contra reducerii TVA"

Premierul Victor Ponta afirmă că prim-vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu este contra măsurii de reducere a TVA anunțată de Guvern în baza unor argumente "ori false ori chiar stupide" și a unui mod de gândire "al pedeliștilor", care în 2010 au crescut taxa pe valoarea adăugată de la 19% la 24% "distrugând economia românească"."Premierul-fantomă ('to be elected') al PNL-PDL, dl. Cătălin Predoiu, și-a prezentat la un post TV poziția asupra reducerii TVA — el este contra!!! Argumentele prezentate fiind ori false ori chiar stupide, toți oamenii normali ar considera că este vorba de miopie politică și economică, de invidie că am luat noi această măsură, sau pur și simplu de lipsă de inteligență!", a scris premierul joi pe pagina sa de Facebook.