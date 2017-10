Ponta: Nu se măresc salariile demnitarilor

Premierul Victor Ponta a declarat joi seară la B1TV că nu a fost de acord cu adoptarea ordonanței privind majorarea salariilor demnitarilor și că, în urma precizărilor făcute la același post tv de șeful Cancelariei Prezidențiale, Dan Mihalache, a decis ca în următoarea ședință de guvern să amâne intrarea în vigoare a actului normativ."Eu nu am fost de acord cu ea (ordonanța privind creșterea salariilor demnitarilor-n.r.). Am ajuns în București și n-am fost de acord. Am spus că, într-adevăr, demnitarii trebuie să fie bine plătiți dar odată cu legea salarizării, când mărim salariile la toată lumea. I-am spus domnului Oprea și colegilor mei, doamna Plumb și domnul Teodorovici. Mi-au spus că este o discuție foarte clară cu președintele Iohannis și, mă rog, n-am vrut să creez impresia că, cumva, am ceva cu ceea ce s-a discutat între domnul președinte Iohannis și domnul Oprea, în absența mea. Acum am aflat de la șeful Cancelariei că domnul Iohannis nu știe nimic și nu are nicio treabă cu chestia asta și atunci revin la decizia mea și miercuri vom adopta o altă decizie : nu se măresc salariile la miniștrii și la președinte decât odată cu salariile tuturor bugetarilor", a afirmat Victor Ponta.Întrebat ce au discutat premierul interimar Gabriel Oprea și președintele Klaus Iohannis pe această temă Ponta a arătat că cei doi au decis să adopte majorarea salariilor demnitarilor în absența sa.