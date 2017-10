„Ponta nu mai are nicio şansă să fie premier după alegeri”

„Ponta nu mai are nicio șansă să fie premier după alegeri”

Prim-vicepreședintele PDL Cezar Preda a declarat, într-un interviu la RFI, că Victor Ponta nu mai are nicio șansă de a rămâne premier după alegerile din decembrie, menționând că USL trebuie să-și caute un nou lider și că toată Europa este convinsă că președintele PSD a plagiat și trebuie să plece.Întrebat ce șanse are Victor Ponta să rămână prim-ministru după 9 decembrie, Preda a răpuns, potrvit RFI: "Nici o șansă! Și eu nu sunt un om care să spună niște lucruri ca să atace sau ca să arate că este în Opoziție. Domnul Ponta nu mai are nici o șansă!". "Am spus acum doi ani de zile, când discutam cu lideri politici ai PSD-ului, că Adrian Năstase în plan european este un om mort, cu ghilimelele de rigoare. El este viu încă în România. S-a dovedit până la urmă că am perfectă dreptate, pentru că eu știu care e percepția diplomației europene și a politicii europene. Iar acum vă spun, Victor Ponta nici nu mai există în Europa! Și nu o spun ca să mă bucur, că e un om tânăr și mie până la urmă îmi pare rău de oamenii care încearcă să-și construiască o carieră. Dar modul cum s-a poziționat el, cu plagiatul pentru care nu-l iartă nimeni în Europa... poate să mai facă șapte comisii în România! Toată Europa e convinsă că el a plagiat și că trebuie să plece, iar eu cred că USL-ul trebuie să-și caute un nou lider", afirmă prim-vicepreședintele PDL.El crede că USL nu-l va nominaliza pe Victor Ponta drept premier. "USL-ul își caută deja prim-ministru. Știu că în fibra sa, PSD-ul știe ce să facă pentru a rămâne un partid european", a spus Cezar Preda. Despre Crin Antonescu, Cezar Preda a spus că l-a văzut țara o lună și jumătate exact cum este. "Nu cred că va fi vreodată președintele României", a spus Preda.Victor Ponta a declarat recent că dacă USL va obține 50% plus unu dintre voturile cetățenilor la alegerile parlamentare, el va fi premier, arătând că se bazează pe precedente.