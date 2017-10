"Ponta nu are capacitatea să câştige electorat mai mult decât cel al PSD"

Elena Udrea:

"Ponta nu are capacitatea să câștige electorat mai mult decât cel al PSD"

Președintele Partidului Mișcarea Populară, Elena Udrea, a declarat, ieri, că Victor Ponta, candidatul PSD în alegerile prezidențiale, nu poate atrage electorat mai mult decât cel pe care i l-ar putea oferi partidul, adică 38-40% din totalul alegătorilor.Ea s-a arătat încrezătoare în șansele candidatului PMP, Cristian Diaconescu, de a ajunge în turul al doilea de scrutin al alegerilor prezidențiale, apreciind că dacă se va realiza acest obiectiv, atunci „orice este posibil”.„Victor Ponta nu are capacitatea să câștige un electorat mai mult decât cel pe care îl oferă Partidul Social Democrat. PSD are 38-40%, dar ca să câștigi Președinția ai nevoie de 50% plus unu. Diferența se ia de la nehotărâți sau de pe centru-dreapta eșichierului politic. Nimic până acum nu l-a arătat pe Victor Ponta ca fiind un politician capabil să îi convingă pe oameni”, a declarat Elena Udrea, citată de un comunicat al PMP.Ea a dat ca exemplu faptul că, dacă Victor Ponta candida pentru PMP nu ar fi luat 6%.„Victor Ponta candidează din partea PSD. Electoratul PSD este foarte disciplinat. Că era Victor Ponta, că era oricine altul de la PSD, electoratul acestui partid ar fi votat candidatul. Dar mai mult de atât, Victor Ponta nu are forța să adune voturi. Și atunci este foarte important să avem candidatul PMP în turul II. Nu este imposibil. Trebuie doar să ne luptăm pentru candidatul nostru”, a mai afirmat Elena Udrea.