Ponta: "Legea salarizării bugetarilor, finalizată după promulgarea Codului Fiscal"

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Victor Ponta a declarat, vineri, că legea salarizării bugetarilor va intra în dezbatere pentru a fi finalizată imediat ce noul Cod Fiscal va fi promulgat. „Imediat ce trece Codul Fiscal și este promulgat, avem în mod oficial calculele, putem să le facem pentru 2016. Pentru legea salarizării sunt două lucruri esențiale: în primul rând, și aici doamna Plumb a muncit și va munci în continuare până ajungem la o soluție acceptabilă, trebuie să facem principiile: cum se plătesc, câte clase, câte grade, să fie ordine, că acum e haos. Al doilea lucru, legat de pachetul financiar, este în cât timp putem să ajungem la ceea ce ne-am propus, pentru că în niciun caz și nimeni nu a zis că de anul viitor, de la 1 ianuarie, toată lumea are salarii mult mai mari. Nu se poate acest lucru, e în funcție de spațiul bugetar, dar se poate face o segmentare pe trei-patru ani”, a precizat premierul la Tulcea, unde a avut o întâlnire informală cu miniștrii din Cabinetul său. Ponta a subliniat că actualul Guvern își va încheia mandatul fără să fi tăiat „niciun leu de la nimeni”, nici de la pensii, nici de la salarii.„Acest Guvern își va încheia mandatul, eu zic că în decembrie 2016 sau când și-l va încheia, cu un lucru: nu am tăiat niciodată niciun leu de la nimeni, nici de la pensii, nici de la salarii. Noi întotdeauna am dat. Că n-am dat suficient, nu e niciodată suficient, că n-am dat la toată lumea, îmi pare rău, încercăm, dar, cu siguranță, nu am tăiat de la nimeni niciun leu. Ceea ce, în comparație cu fostul Guvern, cred că e o diferență esențială”, a mai adăugat Victor Ponta.