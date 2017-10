Ponta le-a sugerat miniştrilor să nu mai stea la TV şi să iasă pe teren

Ponta le-a sugerat miniștrilor să nu mai stea la TV și să iasă pe teren

Premierul Victor Ponta le-a cerut, ieri, miniștrilor să meargă mai des în teritoriu, pentru a afla la fața locului problemele reale ale populației, avertizându-i că nu vor reuși să își îndeplinească sarcinile de miniștri dacă stau doar în birouri și se uită la televizor. Solicitarea le-a fost adresată în ședința de ieri a Guvernului. „Eu o să vă rog pe fiecare ministru să fiți prezenți, să mergeți mai mult în teritoriu. Am vorbit cu câțiva dintre miniștri care se duc și văd la fața locului ce se întâmplă, și în Neamț, și în Sălaj, și în Olt. Dacă stați aici în birouri și vă uitați la televizor, n-o să fiți buni miniștri și n-o să vă faceți treaba”, le-a spus Ponta.