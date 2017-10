Ponta, la un pas de a ieşi cu un nou proiect politic

1

PONTA SI COMPROMISUL

Stim ca lucrurile merg prost si fara sa ne-o spuna Ponta . Ar face mai bine sa recunoasca faptul ca atata timp cat exista clasa politicianista actuala , din care face si el parte , nu exista sanse si solutii de indreptare , de mai bine . Stim ca fara partide nu poate exista democratie , dar mai stim ca partidele care pretind ca vor democratie , progres si prosperitate , trebuie sa fie conduse de lideri competenti si integri , nu de mafioti , demagogi , oportunisti si incompetenti . Din nefericire , Romania a avut parte , pana acuma , doar de politicianisti care au intrunit toate aceste " calitati " . Ponta ne va prezenta curand un proiect . Romania nu duce lipsa de proiecte ci de realizari concrete . Toate proiectele prezentate pana cum au fost doar promisiuni desarte , praf in ochii alegatorilor . Exista si exceptii . " Proiectele " care au vizat distrugerea economiei , politica externa duplicitara , mentinerea calitatii administratiei , invatamantului si sanatatii la nivelul ineficientei , au fost realizate . Ponta are totusi meritul ca recunoaste ca PSD a reusit sa ajunga la putere prin politica minciunii , a promisiunilor fara acoperire . Se lauda acum ca reprezinta singura opozitie . Un individ nu poate reprezenta opozitia , aceasta calitate putand s-o manifeste doar partidele care nu sunt la putere , corectand greselile guvernarii si facand propuneri valoroase . Avem parte doar de acelasi tip de declaratii care nu spun nimic . Ponta ne vorbeste de compromisuri , ignorand faptul ca un compromis trebuie sa fie actul prin care ne permite sa realizam scopurile comune , principiile respectate reciproc si care depasesc interesele particulare . Calitatea compromisului si rezultatul sau depinde de calitatea celui care-l face . Este suficient sa dam ca exemplu compromisurile facute in politica romaneasca prin infiintarea USL si participarea UDMR la guvernare . Ponta , la fel ca toti politicianistii , da dovada de lipsa de caracter afirmand ca atata timp cat a fost in PSD n-a fost lasat sa vorbeasca . In schimb stim ca a fost lasat sa faca destule prostii . Lipsa de caracter este demonstrata si de faptul ca la parasirea partidului care ti-a dat cele mai inalte functii si onoruri , te apuci sa-l spurci ca o mahalagioaica .