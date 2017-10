Ponta: La TVR este o problemă de management

Premierul Victor Ponta a afirmat, astăzi, la Palatul Parlamentului, că TVR are cel mai mare buget dintre televiziunile din România, dar cea mai proastă audiență și cele mai mari datorii, iar aceasta este o problemă de management, asigurat din 2013 de Stelian Tănase."În 2013, am avut o discuție cu actualul director general, care a jurat într-un mod foarte slugarnic că va face tot ce trebuie să fie bine la TVR, face reforme, reduce personalul, reduce pierderile, deci mai avea puțin și promitea că bate CNN-uln și BBC-ul. TVR-ul este așa: televiziunea cu cel mai mare buget din România, mai mare decât toți cei prezenți aici, la un loc, cu cea mai proastă audiență și cu cele mai mari datorii. Nu că altele nu ar avea datorii, dar TVR-ul are cele mai mari. Deci, e o problemă de management", a declarat Ponta, citat de Agerpres.El a adăugat că va susține în funcția de director general al televiziunii publice pe cine va decide Parlamentul, exprimându-și speranța că va fi un profesionist și nu un om politic.